Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih ile Real Madrid 2-2 berabere kaldı

Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başladı. Bayern Münih ile Real Madrid, Allianz Arena'da kozlarını paylaştı. Müsabaka, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

AÇILIŞI İSPANYOLLAR YAPTI

Maça Bayern Münih etkili başlasa da 24. dakikada Toni Kross'un harika ara pasında topla buluşan Vinicius, topu ağlara gönderdi ve konuk takım Madrid 1-0 öne geçti. İlk yarı buskorla tamamlandı.

ALMANLAR, 4 DAKİKADA MAÇI ÇEVİRDİ

İkinci yarıya hızlı başlayan Münih, 53. dakikada Leroy Sane'nin golüyle skoru eşitledi. Alman ekibi, 57. dakikada Lucas Vazquez'in ceza sahası içinde Musiala'ya yaptığı faul sonrasında kazandığı penaltıyı Harry Kane ile gole çevirdi ve geriye düştüğü maçta öne geçmeyi başardı.

BİR PENALTI GOLÜ DE MADRİD'DEN

Karşılaşmanın Fransız hakemi Clement Turpin maçın 83. dakikasında 2. kez beyaz noktayı gösterdi. Real Madrid'in attığı ilk golde hata yapan Kim Min Jae, ceza sahası içinde Rodrygo'yu yere düşürdü ve Real Madrid penaltı kazandı. Vinicius kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydederek skora dengeyi getirdi. Kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca mücadele 2-2 berabere bitti.

ARDA GÜLER SÜRE ALMADI

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Arda, dev maçta forma şansı bulamadı. Genç yıldız, ligde oynanan Real Sociedad maçındaki tek golü atarak Madrid'i galibiyete taşımıştı.

RÖVANŞ 8 MAYIS'TA İSPANYA'DA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselecek takımı belirleyecek olan Real Madrid-Bayern Münih arasındaki rövanş karşılaşması 8 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de Santiago Bernabeu'da oynanacak.