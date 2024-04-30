Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih ile Real Madrid 2-2 berabere kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih ile Real Madrid 2-2 berabere kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde Bayern Münih ile Real Madrid arasında oynanan maç 2-2 berabere sonuçlandı. İlk golü atan Real Madrid'e Bayern Münih hızlı bir şekilde cevap verdi ve maçı çevirdi. Ancak Real Madrid'in penaltı golüyle skor eşitlendi ve mücadele berabere tamamlandı. Rövanş maçı ise 8 Mayıs'ta İspanya'da oynanacak.

30.04.2024 23:49  Güncelleme: 23:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başladı. Bayern Münih ile Real Madrid, Allianz Arena'da kozlarını paylaştı. Müsabaka, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

AÇILIŞI İSPANYOLLAR YAPTI

Maça Bayern Münih etkili başlasa da 24. dakikada Toni Kross'un harika ara pasında topla buluşan Vinicius, topu ağlara gönderdi ve konuk takım Madrid 1-0 öne geçti. İlk yarı buskorla tamamlandı.

Şampiyon Ligi yarı finalinde Bayern Münih ile Real Madrid 2-2 berabere kaldı

ALMANLAR, 4 DAKİKADA MAÇI ÇEVİRDİ

İkinci yarıya hızlı başlayan Münih, 53. dakikada Leroy Sane'nin golüyle skoru eşitledi. Alman ekibi, 57. dakikada Lucas Vazquez'in ceza sahası içinde Musiala'ya yaptığı faul sonrasında kazandığı penaltıyı Harry Kane ile gole çevirdi ve geriye düştüğü maçta öne geçmeyi başardı.

Şampiyon Ligi yarı finalinde Bayern Münih ile Real Madrid 2-2 berabere kaldı

BİR PENALTI GOLÜ DE MADRİD'DEN

Karşılaşmanın Fransız hakemi Clement Turpin maçın 83. dakikasında 2. kez beyaz noktayı gösterdi. Real Madrid'in attığı ilk golde hata yapan Kim Min Jae, ceza sahası içinde Rodrygo'yu yere düşürdü ve Real Madrid penaltı kazandı. Vinicius kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydederek skora dengeyi getirdi. Kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca mücadele 2-2 berabere bitti.

ARDA GÜLER SÜRE ALMADI

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Arda, dev maçta forma şansı bulamadı. Genç yıldız, ligde oynanan Real Sociedad maçındaki tek golü atarak Madrid'i galibiyete taşımıştı.

RÖVANŞ 8 MAYIS'TA İSPANYA'DA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselecek takımı belirleyecek olan Real Madrid-Bayern Münih arasındaki rövanş karşılaşması 8 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de Santiago Bernabeu'da oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Vinicius Junior, Bayern Münih, Real Madrid, Harry Kane, Leroy Sane, Madrid, Münih, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih ile Real Madrid 2-2 berabere kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:27 Ankara’yı bir kez daha sağanak vurdu Ankara'yı bir kez daha sağanak vurdu
21:52 Esenyurt’taki eskort kavgasında kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı Esenyurt'taki eskort kavgasında kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
21:39 Diyanet’in organizasyonuyla Ürdün’e gitmiş İsrail askerlerinin öldürdüğü Türk’ün Şanlıurfa’da imam olduğu ortaya çıktı Diyanet'in organizasyonuyla Ürdün'e gitmiş! İsrail askerlerinin öldürdüğü Türk'ün Şanlıurfa'da imam olduğu ortaya çıktı
19:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Meydanı mitinge uygun değil, muhalefet 1 Mayıs’a gölge düşürmeye çalışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Meydanı mitinge uygun değil, muhalefet 1 Mayıs'a gölge düşürmeye çalışıyor
16:50 İsrail’de savaş kabinesi birbirine girdi Yeni katliam için can atan Netanyahu resmen arada kaldı İsrail'de savaş kabinesi birbirine girdi! Yeni katliam için can atan Netanyahu resmen arada kaldı
23:49 Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih ile Real Madrid 2-2 berabere kaldı Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih ile Real Madrid 2-2 berabere kaldı
22:56 Fenerbahçeli Rade Krunic, şampiyonluk baskısını kaldıramadığını itiraf etti Fenerbahçeli Rade Krunic, şampiyonluk baskısını kaldıramadığını itiraf etti
22:53 Birlikte yaşadığı kadını öldürüp kuyuya attı, ardından kendi kafasına sıktı Birlikte yaşadığı kadını öldürüp kuyuya attı, ardından kendi kafasına sıktı
21:47 BBP lideri Destici’den, ABB’nin amblem değişikliği teklifine tepki: Ankara’da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu değil BBP lideri Destici'den, ABB'nin amblem değişikliği teklifine tepki: Ankara'da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu değil
20:45 5 futbolcu, kara para aklama ve yasa dışı bahis soruşturmasında ifade verecek 5 futbolcu, kara para aklama ve yasa dışı bahis soruşturmasında ifade verecek
20:28 Tatil için geldikleri Adıyaman’da karısını öldürdü Tatil için geldikleri Adıyaman'da karısını öldürdü
19:57 Trafikte küfür yüzünden çıkan kavgada 4 kişi hastanelik oldu Trafikte küfür yüzünden çıkan kavgada 4 kişi hastanelik oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 00:18:20. #1.12#
SON DAKİKA: Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih ile Real Madrid 2-2 berabere kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement