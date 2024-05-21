Gençlerin işi çok zor! Montella'dan EURO 2024 için dikkat çeken kadro açıklaması

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Sürat Kargo, A Milli Futbol Takımı'nın 2 yıllığına destek sponsoru oldu. Sponsorluk anlaşması için TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki gerçekleştirilen imza törenine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, sponsor firmanın genel müdürü Cem Oğuz, TFF Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ve A Milli Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella katıldı. Montella burada EURO 2024 için yapacağı futbolcu tercihlerine ilişkin açıklamada bulundu.

"EURO 2024'E HAZIRIZ"

Avrupa Futbol Şampiyonası için konuşan Montella, "Avrupa Şampiyonası yaklaştığı için heyecanlıyız. Son derece hazırız. Almanya'da çok destek bulacağımızı biliyoruz. En iyisini yapabileceğimiz biliyoruz" dedi.

"U21 İLE DEVAM EDECEK OYUNCULAR OLABİLİR"

"EURO2024 kadrosunda sürprizler olacak mı?" sorusuna cevap veren İtalyan teknik adam, "Canlı olarak ben ve çalışma arkadaşlarım 100'lerce maç izledi. Net fikirlerimiz var. 2 oyuncumuz Şampiyonlar Ligi finalinde oynayacak ( Arda Güler, Salih Özcan) ve sonrasında bize katılacak. Ligleri bitenler var. Bazıları erken katılacak, bazıları 24'ünde galiba hafta içinde katılacak. Muhtemelen geniş bir yelpazemiz olacak, nihai kadro öncesi. Sahada da bazı detayları görmek isteyeceğiz. Net görünce nihai kadroyu belirleyeceğiz. U21 takımımıza çok önem veriyoruz. Onlarla hep birlikte olacağız sürekli. 7 Haziran'a kadar onlarla maç yapabiliriz, birlikte olacağız, bizle başlayıp U21'le devam edecek oyuncular olabilir. U21 ile A Milli Takım'ın sinerjisi çok önemli" ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ 2032'DE AVRUPA ŞAMPİYONU OLMAK"

Toplantıda konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ise, "2032 ile ilgili hedefimiz Avrupa şampiyonu olmak. Şu anda milli takımımızda çok genç oyuncularımız var, başta Arda Güler olmak üzere, yine Juventus'ta oynayan Kenan Yıldız, son milli takıma çağrılan Can Uzun, yine milli takıma çağrılan Semih Kılıçsoy... Bu oyuncular 18 yaşında. Şu anda 8 yıl var 2032 Avrupa Şampiyonası'na. 8 yıl sonra bu oyuncular 26 yaşında olacak. Tam da tecrübe açısından, büyük takımlarda oynamaları açısından. Sadece 4 oyuncu değil, 20-22-24 yaşlarında oyuncularımız var" açıklamasını yaptı.

"SÜPER LİG, AVRUPA'NIN EN YAŞLI LİGİ"

Altyapıya çok önem verdiklerini belirten Büyükekşi, "Bir taraftan Süper Lig kulüplerine akademi zorunluluğu getirdik. Süper Lig'deki tüm takımların altyapılarının hoca eğitimlerini tamamladık. Her birinde 11 hoca eğittik. Bugün 15 yaşlında olanlar da 2032'de 22-23 yaşında olacak. Önümüzdeki yıl yabancı sayısını 12'ye düşürdük, 14 Türk oyuncu olacak. Lig uzun bir maraton, Avrupa kupası var, Türkiye Kupası var, Süper Lig var. 3 kulvarda mücadele ediyor takımlar. Geniş kadro ihtiyaçları var, onu da altyapıdan tamamlamaları için bu yolu seçtik. 5-6 tane altyapıdan oyuncuyu a takıma alabilirler. BAL, 3. Lig, 2. Lig, 1. Lig'de 23 yaş altı 45 dakika zorunluluğu getirdik. A Milli Takımımız, Avrupa'nın en genç milli takımı; Süper Lig, Avrupa'nın en yaşlı ligi. Hedefimiz bir yandan altyapı bir yandan yeni transferlerin genç olması. İnşallah bu yolda verdiğimiz çabalar, bu sene göstereceğimiz başarı bize büyük katkı ve motivasyon sağlayacak. Hocamıza, oyuncularımıza, teknik ekibimize inanıyoruz. Allah inşallah işimizi rast götürür, iyi bir başarı gösteririz EURO 2024'te" şeklinde konuştu.