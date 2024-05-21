Bu sözler çok su kaldırır! CHP lideri Özel, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP\'den iki ismi işaret etti

Politika

Seveni de çok sevmeyeni de! 1980 ile 90 arası yaptıkları İranlıları ikiye bölüyor

Parti grubunda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş cinayeti üzerinden MHP'li iki isme yönelik çok ağır sözler sarf etti.

"BU İKİ KİŞİNİN İSİMLERİ..."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisine sorduğu 4 soruya yanıtı Sinan Ateş cinayeti üzerinden veren Özel, "Size bu soruları yazan arsız metin yazarları var ya şu dört soruya cevap versinler bakalım: Bu iki kişinin isimleri Sinan Ateş iddianamesinden nasıl ve kimler tarafından iddianameden ayıklanmıştır? Sinan Ateş'in sokak ortasında ölümünden sonra kimse tweet atmayacak cenazeye gitmeyecek taziye bildirmeyecek diyen hangi ikisidir? Bu talimatı partiye hangi ikisi yaymıştır? Tetikçiyi kaçıran aracın fotoğrafları açığa çıkıp Ülkü Ocakları Genel Başkanına bu aracın ceza yemeyecek, trafikte durdurulmayacak statüsüne getirilmesine hangi ikisi katkı sağlamıştır?" dedi.

CHP lideri Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkan diğer satırbaşları ise şöyle;

"Bugün 21 Mayıs. Çerkez soykırımının ve sürgününün yıl dönümü. Bu büyük acıyı bugün de bir kez daha paylaşıyor, onlara bu zulmü yaşatanları lanetliyoruz. Bu hafta 1000. hafta. Bu hafta anayasal hakkın kullanımına şahitlik etmek istiyoruz. CHP her hafta olduğu gibi bu hafta da orada olacak. Cumartesi Anneleri'nin etrafındaki utanç bariyerlerini kaldırın.

KOBANİ DAVASI

10 kişiye yakın bir milletvekili ekibimiz Kobani davasının karar duruşmasını takip ettiler. HDP'nin Eş Genel Başkanları sayın Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da yargılandığı davada hukuki değil siyasi kararların verildiğine hep birlikte şahitlik ettik. Kobani Davası'nın iddianamesi uzun zamandır siyasilerin savcılara dikte ettirilmesi ile yazdırılmıştı. Ne Demirtaş ne bir başkası hakkında Yasin Börü'nün ölümüyle bağlantı bulunmadı. Erdoğan'ın yatsın dediklerini yatıran Erdoğan'ın kendi vicdanında mahkum ettiklerine ceza veren ama cezaları konuşmalardan veren, yani İstinaf, Yargıtay, olmadı AYM'nin bal gibi bozacağı bir kararı mahkeme heyeti verdi. Biz bu davanın hukuki olmadığını hep söyledik siyasi olduğunu ifade ettik etmeye de devam edeceğiz.

9'NCU YARGI PAKETİ

Şimdi 9'uncu Yargı Paketi geliyor. İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıkarken yaptıklarını savunmaya başladılar. Şimdi o kanunun en önemli maddelerinden birisi eşine, kadına şiddet uygulayanların uzaklaştırılması, zorlama hapsine itiraz yolunu açıyorlar. 6284'ün içini boşaltacak diye kadın örgütleri uyarıyordu, şimdi tazyik hapsini kaldırmaya yönelik itiraz mekanizmasını getirmeye. İkinci husus AYM'nin bir kararı var. Kadın isterse kızlık soyadını kullanabilir. Onu düzenleyeceklerine onu yasaklayan kanun maddesi getirmişler. AYM'nin 153'üncü maddesinin arkasından dolanıyorlar. CHP olarak kadının ister evlilik sonrası eşinin soyadını, ister önceki soyadını, ister ikisini birden kullanmasını savunuyoruz. Bu mücadelenin arkasında olacağız.

ATA EMRE AKMAN CİNAYETİ

Ata Emre Akman, motokuryelik yapıyor. Önüne bir araç geçiyor ve 23 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybediyor. Babası Albay Erol Akman'ı aradım. 'Benim evladım gitti. Lütfen bu konuda bütün siyasetçiler bir şey yapın, ben yandım, başka babalar yanmasın' diyor. Kurye Hakları Derneği'nin sesine bir kulak vermemiz lazım. Diyorlar ki; mesleki yeterlilik belgesi aranmadığı için motorun üzerine çıkan herkes kurye... Bu konuda mutlaka tedbirler alınmalıdır diyorlar. Her gün trafikte yanımızdan geçen, sipariş verdiğimizde geciktiğinde yüzümüzü asmaya kalktığımız o insanlar aslında hayata pamuk ipliğinde bağlılar.

ENFLASYON VE ASGARİ ÜCRET

Hükümet sürekli kendi ekonomik tahminleri tutturamadığını itiraf edip, revize etmekle meşgul. Enflasyon hedefi yüzde 33'tü şimdi yüzde 38 olarak revize ettiler. Kamuda tasarruf adı altında memurun servisiyle uğraşıyorlar, öğretmen ataması yapmamayı marifet sayıyorlar. Enflasyonu düşüreceğiz diye asgari ücrete zam yapmayanlar, emekliyi 10 bin liraya muhtaç bırakanlar köprülere, yollara yüzde 181 zam yapıyorlar. Sonra da enflasyonla mücadeleden bahsediyorlar."