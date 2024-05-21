Özel'in, "Kriminal bakan" sözlerine Soylu'dan yanıt gecikmedi - Son Dakika
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Politika

Özel'in, "Kriminal bakan" sözlerine Soylu'dan yanıt gecikmedi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Cumartesi Anneleri üzerinden tepki gösterdi. Soylu ise sosyal medya hesabından yanıt vererek tepki gösterdi.

21.05.2024 15:44  Güncelleme: 16:12
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalarda eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Cumartesi Anneleri üzerinden tepki gösterdi. Soylu ise Özel'in açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt vererek tepki gösterdi.

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN KRİMİNAL VE KARANLIK BAKANI"

CHP Genel Başkanı Özel, Cumartesi annelerinin 27 Mayıs 1995'ten beri her cumartesi günü İstanbul'da Galatasaray Lisesi önünde toplandıklarını ifade ederek, "25 Ağustos 2018'de Süleyman Soylu Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kriminal ve karanlık bakanı Cumartesi Annelerinin 700'ünü eylemine saldırdı ve orantısız güçle, o eylemi dağıttı ve oradaki anaları evlatları destekçileri perişan etti. O tarihten bu tarihe marifetmiş gibi Galatasaray Meydanı annelere kapalı. Her hafta anneleri tutukladılar akşam saldılar. Soylu yılmadı anneler yılmadı, Soylu utanmadı anneler bir adım geri durmadı." sözleriyle Soylu'ya tepki gösterdi.

"AKIL OPERASYONU DA LAZIM"

Özel'in bu ifadelerine Soylu'dan yanıt gecikmedi. Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Özgür Özel bey. Yaptırdığınız makyaj operasyonları yetmiyor akıl operasyonu da lazım ancak onun da çaresi yok.

Bir önceki başkanınız da aynı iftiraları söyleyerek "Ortak" kumpasınızla gitti. Esas patronunuzdan kurtulabilirseniz, Allah'a şükür biz buradayız… Bu arada cezaevindeki bilumum PKK DHKPC'li kriminal olmayan! terörist arkadaşlarınızı da unutmayınız." ifadelerini kullandı.

Özel\'in, "Kriminal bakan" sözlerine Soylu\'dan yanıt gecikmedi

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Son Dakika Politika Özel'in, 'Kriminal bakan' sözlerine Soylu'dan yanıt gecikmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • sebahattin şentürk: Bir soylu bin soysuza yeter 83 99 Yanıtla
    Rojhat korkmaz: Annenin suyundan geliyor galiba 40 20 Bu Kim: rojhat sen nerenin suyundan? 5 7
  • Emin Erol: suç isleri bakani 112 40 Yanıtla
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  • Kadir Çelik: Hepiniz aynısınız sadece renkler farklı 4 3 Yanıtla

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