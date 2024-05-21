Kitapyurdu'nun binası Bahçelievler Belediyesi tarafından mühürlendi - Son Dakika
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Kitapyurdu'nun binası Bahçelievler Belediyesi tarafından mühürlendi

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İstanbul Bahçelievler'de bulunan Kitapyurdu'nun binası, AK Partili Bahçelievler Belediyesi tarafından mühürlendi. Şirket, belediyeden uyarı aldığını ve kendisinden yüksek miktarda bağış talep edildiğini ifade etti. Kitapyurdu, sosyal medya hesabından isyan ederek durumu duyurdu ve merkezin mühürlendiğini belirtti. Şirket, hukuki yollardan hakkını arayacağını ve gecikmeler yaşanabileceğini belirtti.

21.05.2024 16:29  Güncelleme: 17:04
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İstanbul Bahçelievler'de bulunan Kitapyurdu'nun binası, AK Partili Bahçelievler Belediyesi tarafından mühürlendi. Şirket, mart ayında belediyeden uyarı aldığını ve kendisinden "Yüksek miktarda bağış" talep edildiğini ve bağışın yapılmaması halinde ruhsat işlemlerinin kabul edilmediği ifade etti.

"DURDUK YERE DURDURULDUK"

Kitapyurdu internet sitesi, Yenibosna'daki operasyon merkezinin ruhsatını yenilemek için kendisinden bağış isteyen Bahçelievler Belediyesi'ne sosyal medya hesabından "Durduk Yere Durdurulduk" başlıklı bir duyuru yayınlayarak isyan etti. Şirket, 160 kişinin çalıştığı merkezin mühürlendiğini duyurdu.

Kitapyurdu'nun binası mühürlendi! Belediyeden yeni ruhsat için 'Yüksek miktarda bağış' talebi

Kitapyurdun'un açıklaması şu şekilde;

"Yirmi dört yıldır kitap satışıyla uğraşan ve kültür ile edebiyat alanında tanınan markalardan biri olan kurumumuzun, İstanbul Bahçelievler'deki yerleşkesi, ruhsatımızın eksik olduğu gerekçesiyle mühürlenmiştir. Yeni ruhsat alabilmemiz için belediye tarafından yüksek miktarda bir bağış yapılması talep edilmektedir. Tüm gereklilikleri yerine getirmemize rağmen bu talebimiz Bahçelievler Belediyesi tarafından kabul edilmemiş ve bu nedenle faaliyetlerimize ara vermek zorunda bırakılmış bulunuyoruz.

2018'den beri bu yerleşkede faaliyetlerimizi sorunsuz bir şekilde yürütmekteyiz. Ancak bu yılın Mart ayında, yerleşkemizin ruhsatının eksik olduğu gerekçesiyle belediye tarafından uyarı aldık.

"BAĞIŞ YAPILMADAN İŞLEM YAPMAYI KABUL ETMİYORLAR"

Yirmi dört yıl boyunca, kitap ve kültür alanında siz değerli müşterilerimizle buluşmanın gururunu taşıyoruz. Sevilerek takip edilen bir marka olarak, güveninizi kazanmış olmanın bilinciyle hareket ediyoruz. Tüm gereklilikleri sağladığımızı belirtmemize rağmen, belediye istediği bağış yapılmadan işlem yapmayı kabul etmemektedir.

Hukuki yollardan hakkımızı arayarak, çalışma ortamımızı yeniden sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu süreçte siparişlerinizin sevkiyatında gecikmeler yaşanabilecektir. Bu durumdan ötürü derin üzüntü duyuyor ve siz değerli kullanıcılarımızdan içtenlikle özür diliyoruz. Gecikmeleri telafi edeceğimize söz veriyoruz. Sizlerin desteğiyle, bu süreci de en kısa zamanda aşacağımıza inanıyoruz. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz."

RUHSATIN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTILAR

Öte yandan Kitapyurdu, sosyal medya hesabından "Ruhsatımız olmadığını iddia eden Bahçelievler Belediyesi'nden, 2018 yılında almış olduğumuz Ruhsatımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" notunu düşerek ruhsatın fotoğrafını paylaştı.

Kitapyurdu'nun binası mühürlendi! Belediyeden yeni ruhsat için 'Yüksek miktarda bağış' talebi
Kitapyurdu\'nun binası Bahçelievler Belediyesi tarafından mühürlendi

Bahçelievler, İstanbul, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kitapyurdu'nun binası Bahçelievler Belediyesi tarafından mühürlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kitapyurdu'nun binası Bahçelievler Belediyesi tarafından mühürlendi - Son Dakika
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