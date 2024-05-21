19 Mayıs Pazar günü oynanan ve Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yankıları sürüyor. Büyük olaylara sahne olan derbi sonrası harekete geçen İstanbul Valiliği, yaşanan olaylarıyla ilgili açıklama yapmış, 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığını bildirmişti.
Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı, Stadyum Müdürü A.Ç'ye darp girişiminde bulunan 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağırdı.
İstanbul Valiliği; olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, statta iddialara göre Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Yardımcı Antrenör olan oğlu Emre Kartal ve diğer kişiler tarafından başına vurularak darp edilen Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Stadı Müdürü Ali Çelikkıran'a yönelik darp girişiminde bulunan beş kişi hakkında "Adli İşlem" başlatıldığı ifade edildi.
Soruşturma kapsamında Fenerbahçe Kulüp Doktoru Ertuğrul Karanlık, Fenerbahçe eski yöneticisi Hulusi Belgü ve Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oğlu yardımcı antrenör Emre Kartal ifadeye çağrıldı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray stat müdürüne darp girişimiyle ilgili 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (11)