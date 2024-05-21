Galatasaray stat müdürüne darp girişimiyle ilgili 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı - Son Dakika
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Galatasaray stat müdürüne darp girişimiyle ilgili 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında Stadyum Müdürü A.Ç'ye darp girişiminde bulunan 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı.

21.05.2024 14:50
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19 Mayıs Pazar günü oynanan ve Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yankıları sürüyor. Büyük olaylara sahne olan derbi sonrası harekete geçen İstanbul Valiliği, yaşanan olaylarıyla ilgili açıklama yapmış, 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığını bildirmişti.

5 KİŞİ İFADEYE ÇAĞRILDI

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı, Stadyum Müdürü A.Ç'ye darp girişiminde bulunan 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağırdı.

Galatasaray stat müdürüne darp girişimiyle ilgili 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı

ARALARINDA İSMAİL KARTAL'IN OĞLU DA VAR

İstanbul Valiliği; olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, statta iddialara göre Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Yardımcı Antrenör olan oğlu Emre Kartal ve diğer kişiler tarafından başına vurularak darp edilen Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Stadı Müdürü Ali Çelikkıran'a yönelik darp girişiminde bulunan beş kişi hakkında "Adli İşlem" başlatıldığı ifade edildi.

Galatasaray stat müdürüne darp girişimiyle ilgili 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı

3 ŞÜPHELİ İFADEYE ÇAĞRILDI

Soruşturma kapsamında Fenerbahçe Kulüp Doktoru Ertuğrul Karanlık, Fenerbahçe eski yöneticisi Hulusi Belgü ve Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oğlu yardımcı antrenör Emre Kartal ifadeye çağrıldı.

Galatasaray stat müdürüne darp girişimiyle ilgili 2\'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Mert Hakan Yandaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray stat müdürüne darp girişimiyle ilgili 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (11)

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SON DAKİKA: Galatasaray stat müdürüne darp girişimiyle ilgili 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı - Son Dakika
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