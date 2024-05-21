Karşısında polisi gören göçmenler, kuruyemiş yemeye devam edip poz verdi - Son Dakika
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Karşısında polisi gören göçmenler, kuruyemiş yemeye devam edip poz verdi

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Avcılar'da polisin düzenlediği operasyonla yurda yasa dışı yollarla giren 24 kaçak göçmen yakalandı. Elektriği kesik, sağlık koşulları uygun olmayan evde yakalanan göçmenler, polis baskınına rağmen kuruyemiş yemeye devam etti. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere emniyete götürüldü.

21.05.2024 14:43
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Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirli aralıklarla gruplar halinde araçla getirilen kaçak göçmenlerin Gümüşpala Mahallesi'ndeki beş katlı bir binanın birinci katında kısa sürelerle barındırıldığını, daha sonra buradan alınıp başka yerlere götürüldüğünü belirledi. Ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

SAĞLIKSIZ KOŞULLARDA 24 KAÇAK GÖÇMEN

Elektriği kesik, sağlıksız koşullardaki evin içerisinde bir bölümü kuzey Afrika ülkelerinden olmak üzere 24 kaçak göçmen yakalandı. Detaylı arama gerçekleştiren ekipler, evdeki manzara karşısında şaşkına döndü. Yere atılan yatak ve battaniyeler, ortalıkta bulunan yemek artıkları dikkat çekti.

24 kaçak göçmen, operasyonla yakalandı! Polis baskınına rağmen kuruyemiş yemeye devam ettiler

KURUYEMİŞ YEDİLER, GÜLÜMSEYEREK POZ VERDİLER

Polisin baskını karşısında bazı göçmenlerin şaşkınlık yaşadığı görülürken, bazılarının ise rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı. Polisi karşısında gören bazı kaçak göçmenler, kuruyemişlerini paylaşarak yemeye devam etti. Bazıları ise kameraya gülümseyerek poz verdi. Kaçak göçmenler, yapılan tespitlerin ardından polis merkezine götürüldü. Göçmenlerin işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği belirtildi. Emlakçı tarafından kiralanan ev ise belediye tarafından mühürlendi.

24 kaçak göçmen, operasyonla yakalandı! Polis baskınına rağmen kuruyemiş yemeye devam ettiler

"BURASI TOPLANMA YERİ"

Aynı sokakta oturan Ahmet Ezgi, buraya daha önce de benzer bir operasyon düzenlendiğini belirterek, Değişik arabalarla getiriliyorlar. Genelde hafta sonu yine araçlarla alınıp götürülüyorlar. Burası toplanma yeri. Ne kadar şikayet etsek de yine devam ediyor bu. Kimseye bir şey dedikleri yok ama burayı toplanma, geçiş yeri olarak kullanıyorlar dedi.

24 kaçak göçmen, operasyonla yakalandı! Polis baskınına rağmen kuruyemiş yemeye devam ettiler
Karşısında polisi gören göçmenler, kuruyemiş yemeye devam edip poz verdi
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karşısında polisi gören göçmenler, kuruyemiş yemeye devam edip poz verdi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Cihan Ramazan: Din kardeşlerimiz onlar Türkiye’nin geleceği geri yollamayın. 3 11 Yanıtla
  • YoH null: yav ayni şey oluyorsa kamera kayıtlarına bakmak lazim 1 0 Yanıtla

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