Fenerbahçeli Rade Krunic, şampiyonluk baskısını kaldıramadığını itiraf etti

Fenerbahçe, sezon başında kadrosuna katmak istediği Rade Krunic'i devre arasında zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladı. Krunic, sarı-lacivertlilerin küme düşmemesi durumunda bonservisle takıma katılacak. Performansı beğenilmeyen ve takımın en çok eleştirilen ismi olan Boşnak orta saha, şampiyonluk baskısını kaldıramadığını itiraf etti.
Taraftarların da büyük umutlar beslediği deneyimli orta saha, Fenerbahçe'de 12 maça çıktı. Sadece Adana Demirspor karşısındaki performansıyla övülen Krunic, diğer maçlarda ise sınıfta kaldı.
Sarı-lacivertliler, sezon başında da transferi için büyük çaba harcanan Boşnak futbolcunun devre arası transferinin gerçekleşmesi için Miguel Crespo ve Lincoln Henrique'yi kiralık gönderdi.
Milliyet gazetesinde yer alan habere göre Rade Krunic, Fenerbahçe'de şampiyonluk baskısının çok olduğunu yakın çevresine söyledi. 30 yaşındaki futbolcu, Milan'da böyle bir tecrübe yaşamadığını da ifade etti.
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