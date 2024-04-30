Fenerbahçeli Rade Krunic, şampiyonluk baskısını kaldıramadığını itiraf etti - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçeli Rade Krunic, şampiyonluk baskısını kaldıramadığını itiraf etti

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Fenerbahçe'nin devre arasında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Rade Krunic, performansıyla sınıfta kaldı. Sarı-lacivertlilerde şampiyonluk baskısı olduğunu söyleyen Bosna Hersekli futbolcu, Milan'da böyle bir durum yaşamadığını ifade etti.

30.04.2024 22:55  Güncelleme: 23:01
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Fenerbahçe, sezon başında kadrosuna katmak istediği Rade Krunic'i devre arasında zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladı. Krunic, sarı-lacivertlilerin küme düşmemesi durumunda bonservisle takıma katılacak. Performansı beğenilmeyen ve takımın en çok eleştirilen ismi olan Boşnak orta saha, şampiyonluk baskısını kaldıramadığını itiraf etti.

Fenerbahçeli Rade Krunic, şampiyonluk baskısını kaldıramadığı itiraf etti

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Taraftarların da büyük umutlar beslediği deneyimli orta saha, Fenerbahçe'de 12 maça çıktı. Sadece Adana Demirspor karşısındaki performansıyla övülen Krunic, diğer maçlarda ise sınıfta kaldı.

ONUN İÇİN CRESPO VE LINCOLN GİTTİ

Sarı-lacivertliler, sezon başında da transferi için büyük çaba harcanan Boşnak futbolcunun devre arası transferinin gerçekleşmesi için Miguel Crespo ve Lincoln Henrique'yi kiralık gönderdi.

ŞAMPİYONLUK BASKISI AĞIR GELDİ

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre Rade Krunic, Fenerbahçe'de şampiyonluk baskısının çok olduğunu yakın çevresine söyledi. 30 yaşındaki futbolcu, Milan'da böyle bir tecrübe yaşamadığını da ifade etti.

Fenerbahçeli Rade Krunic, şampiyonluk baskısını kaldıramadığını itiraf etti

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Son Dakika Spor Fenerbahçeli Rade Krunic, şampiyonluk baskısını kaldıramadığını itiraf etti - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Fayton Faytoncu: Haci isoya söyle caglara sorsun ne yapilmasi gerekiyor 10 2 Yanıtla
  • Aydın şimşek: Ne demiştim size söylemiştim işte krunic bu???? 3 2 Yanıtla
  • Mert kursun : Hangi sampiyonluk bahaneler hazir 1 2 Yanıtla

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