Kudüs\'te İsrail polisine saldıran imamın eşi gözyaşlarına boğuldu

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Kudüs'te İsrail polisine bıçaklı saldırıda bulununca vurularak öldürülen Hasan Saklanan'ın Şanlıurfa'da cami imamı olarak görev yaptığı ortaya çıktı. Diyanet'in organizasyonuyla gittiği Ürdün'den Filistin'e geçtiği belirlenen Saklanan'ın Mescid-i Aksa'ya giremeyince İsrail polisini bıçakladığı öğrenildi.

DİYANET'İN ORGANİZASYONUYLA ÜRDÜN'E GİTMİŞ

Edinilen bilgiye göre olay, bugün öğle saatlerinde Filistin'in başkenti Kudüs'te yaşandı. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Kepez kırsal Mahallesi camisinde imam olarak görev yapan 4 çocuk babası 34 yaşındaki Hasan Saklanan, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen bir organizasyonla dün Ürdün'e gitti.

ŞANLIURFA'DA KADROLU İMAM OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

İddiaya göre, pasaportunu yanına alan Saklanan, sınır kapısından Filistin topraklarına geçti. Mescidi Aksa'ya girmeye çalışan Saklanan, İsrail polisinin sert müdahalesiyle karşılaştı. İçeri alınmayan Saklanan, cebinde taşıdığı bıçakla, İsrail polisini yaraladı. Polisi bıçaklayan imam, başka bir polis tarafından silahla vurularak öldürüldü. Hasan Saklanan'ın Şanlıurfa İl Müftülüğünde 6 yıldır kadrolu imam olarak görev yaptığı öğrenildi.

İMAMIN EŞİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

İmamın görev yaptığı kırsal Kepez Mahallesindeki ailesine acı haberi mahalle sakinleri verdi. Acı haberi alan imamın eşi Fatma Saklanan, gözyaşlarına boğuldu. Acılı kadını, komşuları teselli etmeye çalışırken, çocukları ise annelerine sarılarak olayın şokuyla neye uğradıklarını şaşırdı.

"ORAYA GİDECEĞİ HİÇ KİMSENİN AKLINA GELMEZDİ"

Mahalle muhtarı İbrahim Bozancı, "Mekanı cennet olsun. Bizim caminin imamıydı. Oraya gideceği hiç kimsenin aklına gelmezdi. Ben Urfa'da ölüm haberini aldım. 4 tane küçük çocuğu geride kaldı. Türkiye'nin başı sağ olsun" dedi.

"GAYET SAKİN BİRİYDİ"

Acılı haber ile şoka uğradıklarını belirten mahalle sakinlerinden Ömer Bozkuş, "Gayet sakin biriydi. Bizim köyün imamıydı. Biz ondan razıydık, Allah da ondan razı olsun" şeklinde konuştu. Mahalle sakinlerinden Salih Bozancı ise imamın Gazze olaylarına çok üzüldüğünü, ne zaman İsrail askerleri, Filistinlileri öldürse sürekli onlar için ağladığını söyledi.