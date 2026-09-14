Gölcük'te polis aracına giren yavru kedi, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı - Son Dakika
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Gölcük'te polis aracına giren yavru kedi, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı

Gölcük\'te polis aracına giren yavru kedi, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir polis ekip aracının içine giren yavru kedi, itfaiye erlerinin hava sıkarak yaptığı müdahale sonucu dışarı çıkarıldı. Ardından başka bir aracın motor bölümüne kaçan kedi, ikinci kez yapılan müdahaleyle buradan da kurtarılıp bölgeden uzaklaştırıldı.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, polis ekip aracına giren yavru kedi, itfaiye erlerinin hava sıkarak yaptığı müdahale sonrası çıkarıldı. Kaçan yavru kedi, bu kez başka bir aracın motor kısmına girince itfaiye ekipleri yeniden müdahale ederek kurtardı.

İTFAİYE HAVA SIKARAK ÇIKARDI

Olay, saat 19.00 sıralarında Gölcük Merkez Preveze Caddesi 14'üncü Sokak'ta meydana geldi. Görev nedeniyle bölgede bekleyen polis ekipleri, ekip aracından yavru kedi sesi geldiğini fark etti. Araç altında ve çevresinde yapılan aramada kedi bulunamayınca çevredeki vatandaşlar da polislere yardım etti. Ancak sonuç alınamayınca itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hava sıkarak yavru kediyi ekip aracından çıkardı.

BU KEZ BAŞKA ARACA KAÇTI

Ancak yavru kedi, polislerin arasından kaçarak yakında bulunan başka bir aracın motor kısmına girdi. İtfaiye ekipleri, bu kez de müdahale ederek yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Yavru kedi, ekipler tarafından araçların bulunduğu bölgeden uzaklaştırıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gölcük'te polis aracına giren yavru kedi, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • gülsüm zorlu gülsüm zorlu:
    Bu mudur yani? Biri de alıp sahiplenmemiş.Öyle bırakmışlar. hayvan üşüyor o yüzden sıcak yer arıyor. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Gölcük'te polis aracına giren yavru kedi, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı - Son Dakika
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