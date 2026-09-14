Nihat Kahveci canlı yayında ateş püskürdü: Allah sabır versin - Son Dakika
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Nihat Kahveci canlı yayında ateş püskürdü: Allah sabır versin

Nihat Kahveci canlı yayında ateş püskürdü: Allah sabır versin
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile berabere kaldı. Maçı değerlendiren spor yorumcusu Nihat Kahveci, ''Aziz Başkan hangi büyük hedefle geldi bu sezon? 11. sırada 7 puanın var! Bugün 14 Eylül. Fenerbahçe bu sezon şampiyon olsun, 100 tane Fenerbahçe forması hediye edeceğim. Fenerbahçeli taraftarların 1 saat bile sevinmeye hakkı yok mu? Maç sonrası kaostan bahsediyorum. Allah size sabır versin, gerçekten'' dedi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldı. Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında karşılaşmayı değerlendirdi.

"İKİ PUAN BIRAKTIN"

Mücadele hakkında yorum yapan Nihat Kahveci, “280 milyon Euro'luk kadro kuruldu. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne giren bir Fenerbahçe... Şampiyonlar Ligi müziğini dinledi Fenerbahçe, hepimiz mutlu olduk. Büyük başarı ama Antep'te bırakılan 2 puan daha. 3 tane deplasman maçı oynadı ligde. Gençlerbirliği kayıp, Samsun'da beklenilenden iyi oynadı rahat galibiyet aldı, bugün Antep deplasmanı... Lukaku 11 oynadı, arkası dönük topu tutup iyi işler yaptı. İlk yarıda Guendouzi boş kaleye kaçırdı. Fenerbahçe, ikinci yarı Antep'e göre daha iyi oynadı. İki tane top direkten döndü. Biri Greenwood'un biri Kerem'in... Kerem sahada yoktu. Sonuçta sahada iki puan bıraktın.'' dedi. 

Nihat Kahveci canlı yayında ateş püskürdü: Allah sabır versin

"ALLAH SABIR VERSİN"

Fenerbahçeli taraftarlara sabır dileyen Nihat Kahveci, ''14 Eylül Pazartesi. Ligde oynanan 5 maç, karşılığında alınan 7 puan. Bak bu şaka! Fenerbahçeli taraftarlar şu an ne kadar üzgün bilmiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde Roma maçında 1 puan aldıktan sonra bu kaosu neden yaratıyorsun? Fenerbahçeli taraftarların 1 saat bile sevinmeye hakkı yok mu? Maç sonrası kaostan bahsediyorum. Allah size sabır versin, gerçekten.'' ifadelerini kullandı. 

Nihat Kahveci canlı yayında ateş püskürdü: Allah sabır versin

"PAF TAKIMI 8 PUAN ALIR"

Eleştirilerine devam eden Kahveci, ''13. sezon. 'Şampiyon olacağız' diyen bir Aziz Yıldırım ve yönetimi... 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne girilen başarılı bir dönem. Lige döndüğünde 5 maçta alınan 7 puan. Bunun açıklaması olamaz. Roma maçında yaşananlardan sonra 'Aziz Yıldırım ve İsmail Kartal, üzerine çok fazla sorumluluk aldı' dedik. Ligde 11. sıradasın, önünde 10 tane takım var. Galatasaray'ın 13'ü, Beşiktaş'ın 12'si değil olay. Diğerlerini nasıl geçeceksin? Büyük hayal kırıklığı! Şu dakika itibarıyla felaket senaryosu var. PAF takımı çıkar, 8 puan alır. Beşiktaş maçını bir kenara koyuyorum... Beşiktaş bu sene akıyor, kaçıyor ne yalan söyleyeyim. Hak ederek muhteşem oynadı ve kazandı. PAF takımı 8 puan alır.'' değerlendirmesinde bulundu. 

Nihat Kahveci canlı yayında ateş püskürdü: Allah sabır versin

''HANGİ HEDEFLE GELDİ''

Nihat Kahveci son olarak, ''Aziz Başkan hangi büyük hedefle geldi bu sezon? 11. sırada 7 puanın var! Bugün 14 Eylül. Fenerbahçe bu sezon şampiyon olsun, 100 tane Fenerbahçe forması hediye edeceğim.'' şeklinde konuştu. 

Trendyol Süper Lig, Nihat Kahveci, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Futbol, Hediye, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nihat Kahveci canlı yayında ateş püskürdü: Allah sabır versin - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nihat Kahveci canlı yayında ateş püskürdü: Allah sabır versin - Son Dakika
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