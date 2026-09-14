Inter'den inanılmaz geri dönüş! 5-3'lük muhteşem maç - Son Dakika
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Inter'den inanılmaz geri dönüş! 5-3'lük muhteşem maç

Inter\'den inanılmaz geri dönüş! 5-3\'lük muhteşem maç
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İtalya Serie A 4. hafta maçında Inter, sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta zorlu rakibi Udinese'yi 5-3 mağlup etti ve 4'te 4 yaptı.

İtalya Serie A 4. hafta maçında Inter ile Udinese karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza'da oynanan mücadeleyi Inter, 5-3 kazandı.

UDINESE MAÇA GOLLERLE BAŞLADI

Konuk ekip Udinese, 9. dakikada James Abankwah, 16. dakikada Jurgen Ekkelenkamp'ın golleriyle zorlu deplasmanda 2-0 öne geçti.

INTER GERİ DÖNDÜ

Ev sahibi ekip Inter, yediği gollerin şokunu hızlı atlattı ve 26. dakikada Carlos Augusto, 35. dakikada Nicolo Barella'nın golleriyle skoru eşitledi.

GOLLER İKİNCİ YARIDA DA DEVAM ETTİ

İkinci yarıda hız kesmeyen Inter, 57. dakikada Marcus Thuram ile öne geçti. Baskısına devam eden İtalyan devi, 67. dakikada Francesco Pio Esposito ve 79. dakikada Ange Bonny'nin golleriyle durumu 5-2 yaptı. Maçta kapanışı Udinese yaptı. Maçın 90+3'ncü dakikasında sahneye çıkan Idrissa Gueye farkı ikiye indirdi.

HAKAN ÇALHANOĞLU FORMA GİYMEDİ

Inter'de sakatlığı bulunan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, maç kadrosunda yer almadı. Milli oyuncunun gelecek hafta oynanacak Roma maçında forma giymesi bekleniyor.

INTER 4'TE 4 YAPTI

Bu sonuçla birlikte Inter, ligde 4'te 4 yaptı ve 12 puana yükseldi. Udinese ise 4 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Inter, Roma ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Udinese, sahasında Cagliari'yi ağırlayacak.

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SON DAKİKA: Inter'den inanılmaz geri dönüş! 5-3'lük muhteşem maç - Son Dakika
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