Ankara\'nın altından deniz canlısı çıktı! 66 milyon yıllık gizem

Ankara'da deniz canlısına ait milyonlarca yıllık bir iz gün yüzüne çıktı. Gölbaşı'ndaki Külhöyük kazılarında bulunan 66 milyon yıllık Gastropoda fosili, bölgenin doğal geçmişine ışık tuttu.

TOPRAKTAN 66 MİLYON YILLIK FOSİL ÇIKTI

Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı Oyaca'da bulunan Külhöyük'teki arkeolojik kazılarda dikkat çeken bir keşfe imza atıldı. Kazı alanında, 66 milyon yıl önce Tetis Denizi kıyısında yaşamış Gastropoda fosiline ulaşıldı. Fosilin, karından ayaklı bir salyangoza ait olduğu belirtildi. Bulgunun, yaklaşık 250 milyon yıl önce oluşmaya başlayan ve Orta Anadolu'yu da kapsayan Tetis Denizi'nin son evrelerine ait olduğu düşünülüyor.

BAKAN ERSOY KEŞFİ DUYURDU

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, keşfe ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Ankara'daki Külhöyük'ten dikkat çekici bir keşif daha! Geçtiğimiz günlerde 4 bin yıllık Hitit kabında Sevgi Çiçeği'nin bilinen en eski tohum kalıntılarına ulaştığımız Külhöyük, bu kez Ankara'nın milyonlarca yıl öncesine uzanan doğal tarihine ışık tutuyor. Gölbaşı Oyaca'daki kazılarımızda, 66 milyon yıl önce Tetis Denizi kıyısında yaşamış Gastropoda fosili keşfedildi. Fosilin, Orta Anadolu'yu kapsayan Tetis Denizi'nin son evrelerine ait olduğu düşünülüyor. 5 bin yıllık Hatti ve Hitit kenti Külhöyük'te bulunan fosilin, binlerce yıl önce Külhöyük sakinleri tarafından yerleşime taşınmış olabileceği değerlendirmesi ise keşfi daha da dikkat çekici kılıyor. Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazı statüsünde, Bakanlığımız ve Ankara Üniversitesi adına Doç. Dr. Derya Yılmaz Tekin başkanlığında yürüttüğümüz çalışmalarla Külhöyük'ün geçmişini yeni bulgularla aydınlatmaya devam edeceğiz."

ASIL MERAK UYANDIRAN DETAY BULUNDUĞU YER

Keşfin dikkat çeken tarafı yalnızca fosilin 66 milyon yıllık olması değil. Fosilin ortaya çıkarıldığı Külhöyük, yaklaşık 5 bin yıllık bir Hatti ve Hitit kenti. Bakan Ersoy'un aktardığı değerlendirmeye göre milyonlarca yıllık fosil, binlerce yıl önce Külhöyük sakinleri tarafından yerleşime taşınmış olabilir. Bu ihtimal, fosilin neden ve nasıl yerleşime getirildiğine ilişkin yeni bir araştırma başlığı ortaya çıkarıyor.

KÜLHÖYÜK'TE KAZILAR DEVAM EDİYOR

Külhöyük'teki arkeolojik çalışmalar 2021 yılından bu yana Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazı statüsünde yürütülüyor. Kazılara Ankara Üniversitesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Doç. Dr. Derya Yılmaz Tekin başkanlık ediyor.