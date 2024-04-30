Ankara'yı bir kez daha sağanak vurdu - Son Dakika
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Yaşam

Ankara'yı bir kez daha sağanak vurdu

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Ankara'da geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağış akşam saatlerinde hayatı bir kez daha felç etti. Birçok ilçede yollar göle dönerken, sel ve su baskınları yaşandı. Vatandaşlar ve araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

30.04.2024 23:26
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Ankara'da sağanak yağış sel ve su baskınlarını da beraberinde getirdi. Yollar göle dönerken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Ankara'yı bir kez daha sağanak vurdu

SAĞANAK YAĞIŞ SU BASKINLARINA NEDEN OLDU

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, şehirde sel ve su baskınlarına neden oldu. Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış, trafikte aksamaya neden oldu.

Ankara'yı bir kez daha sağanak vurdu

VATANDAŞLAR HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda yağmurun durmasını bekledi. Elmadağ, Keçiören, Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde yollarda su birikintileri oluştu.

Ankara'yı bir kez daha sağanak vurdu

ARAÇLAR TRAFİKTE İLERLEYEMEDİ

Çankaya'nın Beşevler semtinde yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. İlerleyemeyen bazı sürücüler ise araçlarını park etti.

VALİ ŞAHİN: CAN KAYBI BULUNMAMAKTADIR

Ankara Valisi Vasip Şahin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu akşam ilimizde meydana gelen yoğun yağışlardan dolayı vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm ekiplerimiz sahada ve görevleri başında. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır."

Ankara'yı bir kez daha sağanak vurdu

ANKARA BÜYÜKŞEHİR'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medyadan yaptığı açıklamada çalışmalara ilişkin bilgi verdi. ABB açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Ankara'da aniden bastıran ve şu ana kadar 70 kilogram seviyesine yaklaşan kuvvetli sağanak yağışın olumsuz etkilerini en aza indirmek için 1444 araç ve 2441 personel ile çalışmalarımızı teyakkuz halinde sürdürüyoruz. Başkent 153 çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilirsiniz."

Ankara'yı bir kez daha sağanak vurdu
Ankara'yı bir kez daha sağanak vurdu
Ankara'yı bir kez daha sağanak vurdu
Ankara'yı bir kez daha sağanak vurdu
Ankara'yı bir kez daha sağanak vurdu
Ankara'yı bir kez daha sağanak vurdu
Ankara'yı bir kez daha sağanak vurdu
Ankara'yı bir kez daha sağanak vurdu
Ankara\'yı bir kez daha sağanak vurdu

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Son Dakika Yaşam Ankara'yı bir kez daha sağanak vurdu - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • ferhat eser: iklim değişti artık çok şükür bol bol yağmur yağıyor inşallah kuraklık gelmez ülkeye mansur başkan acilen yağmur sularını dönüştürüp depolamak lazım senin gibi dahi bir başkan bunu başarır güveniyoruz inanıyoruz 17 35 Yanıtla
    Çağatay Kurt: :)))) 10 2
  • Turhallı: Mansur nerdeymiş ?? 20 11 Yanıtla
  • Sümbül Dağı: Mansur bey Ankara’ya bir şemsiye yaptıramadı dinazorlar kaç yağmuru engellemişti oysa 5 7 Yanıtla

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