Ankara\'yı bir kez daha sağanak vurdu

Yaşam

"Ankara\'da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu değil"

Ankara'da sağanak yağış sel ve su baskınlarını da beraberinde getirdi. Yollar göle dönerken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

SAĞANAK YAĞIŞ SU BASKINLARINA NEDEN OLDU

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, şehirde sel ve su baskınlarına neden oldu. Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış, trafikte aksamaya neden oldu.

VATANDAŞLAR HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda yağmurun durmasını bekledi. Elmadağ, Keçiören, Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde yollarda su birikintileri oluştu.

ARAÇLAR TRAFİKTE İLERLEYEMEDİ

Çankaya'nın Beşevler semtinde yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. İlerleyemeyen bazı sürücüler ise araçlarını park etti.

VALİ ŞAHİN: CAN KAYBI BULUNMAMAKTADIR

Ankara Valisi Vasip Şahin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu akşam ilimizde meydana gelen yoğun yağışlardan dolayı vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm ekiplerimiz sahada ve görevleri başında. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır."

ANKARA BÜYÜKŞEHİR'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medyadan yaptığı açıklamada çalışmalara ilişkin bilgi verdi. ABB açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Ankara'da aniden bastıran ve şu ana kadar 70 kilogram seviyesine yaklaşan kuvvetli sağanak yağışın olumsuz etkilerini en aza indirmek için 1444 araç ve 2441 personel ile çalışmalarımızı teyakkuz halinde sürdürüyoruz. Başkent 153 çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilirsiniz."