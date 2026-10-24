Derbi günü İstanbul'da büyük endişe! Bir maç daha var - Son Dakika
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Derbi günü İstanbul'da büyük endişe! Bir maç daha var

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Derbi günü İstanbul\'da büyük endişe! Bir maç daha var
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İstanbul, 26 Ekim Pazartesi akşamı iki önemli Süper Lig karşılaşmasına ev sahipliği yapacak. Beşiktaş'ın Başakşehir'i ağırlayacağı mücadeleden yalnızca iki buçuk saat sonra Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Avrupa yakasında oynanacak iki karşılaşma nedeniyle trafik yoğunluğu ve güvenlik önlemleri şimdiden merak konusu oldu.

İstanbul'da futbolseverleri 26 Ekim Pazartesi günü hareketli bir akşam bekliyor. Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş- Başakşehir karşılaşması ile Galatasaray- Fenerbahçe derbisi aynı gün oynanacak. Avrupa yakasındaki iki büyük stadyumda peş peşe başlayacak mücadelelerin, kentte ulaşımı ve güvenlik planlamasını etkilemesi bekleniyor.

İLK DÜDÜK DOLMABAHÇE'DE ÇALACAK

Beşiktaş, 26 Ekim Pazartesi günü saat 19.00'da Başakşehir'i Dolmabahçe'deki stadında konuk edecek. Siyah-beyazlıların mücadelesinin başlamasından iki buçuk saat sonra ise futbolseverlerin gözü Seyrantepe'ye çevrilecek. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki dev derbi, saat 21.30'da RAMS Park'ta başlayacak. Böylece İstanbul'un Avrupa yakasında aynı akşam iki önemli Süper Lig karşılaşması oynanmış olacak.

AVRUPA YAKASINDA TRAFİK ENDİŞESİ

İki karşılaşmanın aynı gün ve birbirine yakın saatlerde oynanacak olması, özellikle stadyumların çevresindeki trafik yoğunluğuna ilişkin endişeleri artırdı. Dolmabahçe ve Seyrantepe güzergâhlarında taraftar hareketliliğinin artması beklenirken, köprü bağlantı yollarının da maç trafiğinden etkilenebileceği değerlendiriliyor. Özellikle Beşiktaş-Başakşehir karşılaşması için stadyuma gidecek taraftarlarla Galatasaray-Fenerbahçe derbisine yetişmeye çalışan futbolseverlerin aynı saatlerde yollarda olması, ulaşım açısından yoğun bir akşam yaşanabileceğine işaret ediyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ DE GÜNDEMDE

İki karşılaşmanın aynı akşam oynanması, güvenlik planlamasını da önemli hâle getirdi. Önceki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaklaşık 10 bin polisin görev aldığı belirtilirken, bu kez aynı akşam Beşiktaş'ın da sahaya çıkacak olması nedeniyle emniyet birimlerinin iş yükünün artabileceği ifade ediliyor. Karşılaşmalar için alınacak güvenlik tedbirlerinin ve trafik düzenlemelerinin ayrıntıları ise henüz netleşmedi.

TRABZONSPOR DA AYNI SAATTE SAHADA

Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak bir diğer karşılaşmada ise Trabzonspor, deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak. Karadeniz derbisi saat 19.00'da başlayacak. Böylece futbolseverler aynı akşam üç önemli Süper Lig mücadelesini takip etme fırsatı bulacak.

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GalatasarayFenerbahçeBaşakşehirİstanbulBeşiktaşTrafikSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Mehmet Gelmez Mehmet Gelmez:
    fedarasyon GS korktuğu ici maci pazertedine altı gitsin kendileri seyret kimse gitmesin bir işi becere miyorlar 1 1 Yanıtla
    talat_yelbuz@mynet.com Yelbuz [email protected] Yelbuz:
    maç zaten pazartesiydi.otçular yusuf yusuf oldular, pazar olsun diye şike pesine dustuler ama tarih degismedi, acele etmeyin bir gun sonra cikletecegiz 0 1
    Abuzer Yavuz Abuzer Yavuz:
    okuma yazmasını biraz becer belliki fenerasyon lu 0 1
  • Ugurcan Koyuncu Ugurcan Koyuncu:
    Fener Gs maçını pazara koysaydı ne olurdu sanki millete çile çektirecek ler pazartesi istanbul trafiği düşünemiyorum ?? 1 0 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz Abuzer Yavuz:
    demekki Beşiktaş maçı derbi ? 0 0 Yanıtla
  • sw9ffps6d7 sw9ffps6d7:
    pazar günü neden olmamış bu maçlardan birisi 0 0 Yanıtla
  • Emre Acar Emre Acar:
    Başakşehir ve BJK maçı kalabalık olur işte okadar 0 0 Yanıtla
    talat_yelbuz@mynet.com Yelbuz [email protected] Yelbuz:
    kim seyredecek 8tasin macini 0 0
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