Yunan televizyonunda dikkat çeken itiraf: Türkiye bizi hazırlıksız yakaladı - Son Dakika
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Yunan televizyonunda dikkat çeken itiraf: Türkiye bizi hazırlıksız yakaladı

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Yunan televizyonunda dikkat çeken itiraf: Türkiye bizi hazırlıksız yakaladı
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Libya Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ile imzalanan mutabakat zaptını onaylaması Atina'da panik yaratırken, Yunan Uluslararası Hukuk Profesörü Petros Liakouras Ankara'nın hesapları bozduğunu belirterek "Bu hamle herkesi şaşırttı, bizi hazırlıksız yakaladı; Türkiye bölgede daha da güçlendi" değerlendirmesinde bulundu.

Libya Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları mutabakat zaptını onaylaması, Yunanistan'da gündemin ilk sırasındaki yerini koruyor. Atina’daki endişeyi gözler önüne seren gelişmeyi değerlendiren Uluslararası Hukuk Profesörü Petros Liakouras, Ankara'nın hamlesinin bölgedeki tüm dengeleri değiştirdiğini söyledi.

"ONAY KARARI SİYASİ AÇIDAN SON DERECE ÖNEMLİ"

Yunan merkezli iEidiseis.gr'nin "Insight" adlı yayınına konuk olan Profesör Petros Liakouras, mutabakatın onaylanmasının Yunanistan açısından olumsuz bir gelişme olarak görüldüğünü belirtti. Asıl meselenin bu onayın yeni bir hukuki sonuç doğurup doğurmayacağı olduğunu ifade eden Liakouras, anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gereken kabulün daha önce gerçekleştiğini ve onay sürecinin tamamlanmasının tek başına mutabakatın geçerliliğini değiştirmediğini savundu. Yunanistan'ın anlaşmaya başından beri itiraz ettiğini hatırlatan profesör, "Başından beri işe yaramadı" ifadesini kullansa da parlamentonun aldığı kararın siyasi açıdan son derece kritik bir hamle olduğunu vurguladı.

Yunan televizyonunda dikkat çeken itiraf: Türkiye bizi hazırlıksız yakaladı

"LİBYA, TÜRKİYE'NİN ARABASINA BAĞLANDI"

Açıklamalarında Türkiye'nin diplomatik başarısına dikkat çeken Liakouras, parlamentonun onayıyla birlikte Libya'nın Türkiye ile çok daha uyumlu bir çizgiye geldiğini belirtti. Yunan profesör, "Libya'nın Türkiye'nin arabasına bağlandığını söylerken Ankara'dan gelen hamlenin hesapları bozduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı. Kararın en net sonucunun Türkiye'nin elde ettiği siyasi kazanç olduğunu kaydeden Liakouras, parlamentonun mutabakatı onaylamasıyla Türkiye'nin bölgede ön plana çıkmasının önünün tamamen açıldığını söyledi.

Yunan televizyonunda dikkat çeken itiraf: Türkiye bizi hazırlıksız yakaladı

"TÜRKİYE BÖLGEDE DAHA DA GÜÇLENDİ"

Gelişmenin yalnızca hukuki bir süreç olarak ele alınmaması gerektiğini ve Doğu Akdeniz'deki dengeler açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Liakouras, yaşananların Türkiye'nin bölgedeki pozisyonunu daha da güçlendirdiğini dile getirdi. Türkiye'nin süreç boyunca karşı tarafın mutabakat hükümlerini tam olarak uygulayacağından emin olmak istediğini belirten profesör, onay sürecinin tamamlanmasının Ankara adına büyük bir siyasi kazanım anlamına geldiğini ifade etti.

"HERKESİ ŞAŞIRTTI, HAZIRLIKSIZ YAKALADI"

Yunanistan tarafındaki yankıları ve Atina'nın tepkisini de değerlendiren Liakouras, Yunanistan'ın Libya ile iletişim kurmakta ciddi güçlükler yaşadığına dikkat çekti. Gelişmenin Atina yönetiminde büyük bir hayal kırıklığı ve Ankara'ya yönelik öfke yarattığını belirten Liakouras, "Açıkçası, sanırım herkesi şaşırttı, hazırlıksız yakaladı" itirafında bulundu.

Avrupa'nın bu süreçte Yunanistan'la dayanışma içinde olması gerektiğini savunan Liakouras'ın analizleri, Libya Temsilciler Meclisi'nin onay kararının Atina'da sadece hukuki boyutuyla değil, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki artan askeri ve siyasi nüfuzu açısından derin bir endişeyle tartışıldığını kanıtladı.

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TürkiyeAnkaraGüncelHukukLibyaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • e8594358 e8594358:
    artık bu hükumete oy vermek hata gelse de yeni liderimiz ersek rahata ben böyle zamlara böyle fiyatlara nasıl oy veririm nasıl yaşarım oturmuş ağlarken kara bahtimiza uzaklardan bakıyoruz artık mutluluğa 28 8 Yanıtla
    Murat Çevre Murat Çevre:
    Haberden bunu anladın Sayı adam ..Boş ver okuma artık bir sey yorma kendini 12 11
    orhan eren orhan eren:
    Anahtari vurduk ampule kirdik cat diye. 14 8
    osman Öztürk osman Öztürk:
    Senin gibilerin orijinal zaten %25bunu bir kısmı chp ye gider sizin alabileceğiniz %19.Siz vermeyin canım biz inadına Reis'e vericez.Sizin geçen seçimde Silivri ceosunun baktığı gibi yine bakarsınız 2 1
    Ufuk BİR Ufuk BİR:
    Yunanistan böyle sözler sarf ederek kendi gücünü saklıyor olabilir. Ankara ya insansız hava araçları düşüyor Ankara'yı koruyalım. Savunma yoksa saldırının önemi azalır. 0 0
  • Güray Dilli Güray Dilli:
    Türkiye daha da güçlendi , demiş hazret. Zaten güçlüyüz mirim söylemeye ne hacet 12 15 Yanıtla
    Metin Yalcin Metin Yalcin:
    AB patlarsa o yunan adalarını kendileri getirip verecek bunlara biz bakamıyoruz siz bakın sizin olsun diyecekler 1 0
    sade vatandaş sade vatandaş:
    o? ülkede o kadar çok hain varki ülkelerini kurtaran o? kişiye o kadar çok dil uzatıyorlar o ülkenin o muhterem zatı? na dil uzatmak için insanın o? ülkenin sütü bozuk bir efradı olması lazım 0 0
  • Zübeyr Doğan Zübeyr Doğan:
    Kurufasulyeyi fazla yemişler .Birileri bu Yunanlılara ...oğlum bak git: ) desin. Bela arayıp duruyorlar. 6 10 Yanıtla
  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Seçimler yaklaştikçı bu tür haberleri çok duyacağìz 12 3 Yanıtla
  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Seçim yaklaştikça bu tür haberleri daha çok duyacağız 12 2 Yanıtla
    Reis Reis:
    senin gözüne bir görünmüş varsa pariskolik sever alemi mezar yolu eğlence olanlarda hayır bekle onların alemini izler durursun 0 0
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Yılmaz şimdi yunan tarafına mı geçtin 0 0
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