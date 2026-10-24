Fenerbahçe\'den Oğuz Aydın hamlesi! Yönetim kararını verdi

Fenerbahçe'de bu sezon ortaya koyduğu performansla öne çıkan Oğuz Aydın, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın, 25 yaşındaki kanat oyuncusunu yakından takip ettiği ve futbolcunun durumuyla ilgili bilgi aldığı belirtildi.

FENERBAHÇE'DEN YENİ SÖZLEŞME HAMLESİ

Milli futbolcuya yönelik ilginin artması üzerine Fenerbahçe yönetiminin harekete geçmeye hazırlandığı iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin, Oğuz Aydın'ın sözleşmesini uzatmak için milli takım arasında oyuncunun menajeriyle masaya oturmayı planladığı ifade edildi. Yönetimin, takımda tutmak istediği futbolcuyla yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varmayı hedeflediği öne sürüldü.

16 MAÇTA 6 GOLE KATKI SAĞLADI

Oğuz Aydın, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 16 resmi karşılaşmada 3 gol ve 3 asist kaydetti. Toplam 6 gole doğrudan katkı sağlayan milli futbolcu, özellikle son haftalarda yükselen performansıyla dikkat çekti.

SÖZLEŞMESİ 2028'DE SONA ERİYOR

2024 yılında Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Oğuz Aydın'ın mevcut sözleşmesi Haziran 2028'de sona eriyor. Piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösterilen futbolcunun geleceğiyle ilgili sarı-lacivertli yönetimin atacağı adımlar merakla bekleniyor.