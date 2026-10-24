Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti - Son Dakika
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Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti

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Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti
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Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti
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Metroda seyahat ettiği sırada yaşlı bir şahsın kendisine Nur Suresi'nden örtünme ve iffetle ilgili ayet yazılı bir kağıt uzattığını belirten genç kız; "Al senin, sana yazıldı" sözleriyle giyim tarzına müdahale edildiğini ve "teşhirci" imasında bulunularak psikolojik baskıya uğradığını anlattı.

Toplu taşıma araçlarında kişisel yaşama ve giyim tarzına müdahale tartışmalarına bir yenisi eklendi. Metroda seyahat eden genç kız, yaşlı bir erkeğin kendisine ayet yazılı bir kağıt uzatarak giyim tarzı konusunda uyardığını belirtti. 

"AL SENİN, SANA YAZILDI" DİYEREK UZATTI

Yaşadığı olayı video çekerek aktaran genç kız, kulaklıkla müzik dinlediği esnada bir şahsın kendisine tiksinir bir tavırla yaklaştığını belirtti. Şahsın ısrarla kağıdı uzattığını ifade eden mağdur, "Elime bir kağıt tutuşturuldu. 'Al senin' dedi. 'Hayır bana ait değil' diyorum. 'Al ayet, senin bu, sana yazıldı' diyerek üç kez tekrarladı" ifadelerini kullandı.

Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti

NUR SURESİ'NİN İFFETLE İLGİLİ AYETİNİ YAZMIŞLAR

Kendisine verilen kağıtta Nur Suresi'nin kadınların örtünmesi ve iffetine dair mealinin yer aldığını belirten genç kız, kağıttaki "...Mecburen görünen kısımları müstesna, güzelliklerini ve süslerini teşhir etmesinler" ifadelerine dikkat çekti. Yapılan bu eylemle açıkça "teşhirci" imasında bulunulduğunu vurgulayan genç kadın, "Bana neden bunu yaptın ki? Psikolojimi o kadar bozdu ki... Yaşı başı da var. Bir şey de diyemedim, sesim içime kaçtı. Yanımdaki adam benden daha çok sinirlendi" diyerek tepkisini dile getirdi.

Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti

"BU KİBİRİ NASIL AÇIKLAYACAKSIN?"

Giyim tarzı nedeniyle hedef gösterilmesine ve şahsın üstenci tavırlarına isyan eden genç kız, paylaşımını "Peki bu kibiri nasıl açıklayacaksın ey iman eden?" sözleriyle tamamladı. 

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    Yorumlar (2)

  • Alpay Dogan Alpay Dogan:
    Amcayı tebrik ediyorum. Doğru olanı yapmış. 0 0 Yanıtla
  • Düşünen adam Düşünen adam:
    Allah ne diyor diye bakmamış kul ne diyor diye bakmış... halen konuyu anlatmış... Anlamak istememiş. 0 0 Yanıtla
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