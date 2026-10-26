Arda Güler, El Clasico'ya damga vurdu! İspanyollar hayran kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Arda Güler, El Clasico'ya damga vurdu! İspanyollar hayran kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arda Güler, El Clasico\'ya damga vurdu! İspanyollar hayran kaldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid'in Barcelona'yı 2-1 mağlup ettiği El Clasico'da Arda Güler, sergilediği performansla İspanyolları kendine hayran bıraktı. Özellikle Real Madrid'in ikinci golü öncesinde attığı pasla ağızları açık bırakan milli yıldız, İspanyol basınından ve taraftarlardan övgü topladı. Arda'yı "uzaylı" olarak nitelendiren taraftarlar, genç futbolcuyu Avrupa'nın en iyi pasörlerinden biri olarak gösterdi.

İspanya La Liga'nın 10. haftasında Barcelona ile Real Madrid, Camp Nou'da karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadeleyi Real Madrid, Kylian Mbappe'nin attığı gollerle 2-1 kazandı. İlk 11'de başladığı karşılaşmada 90+4 dakika sahada kalan Arda Güler, performansıyla İspanyol basınından ve taraftarlardan övgü aldı.

Arda Güler, <a class='keyword-sd' href='/el-clasico/' title='El Clasico'>El Clasico</a>'ya damga vurdu! İspanyollar hayran kaldı

İSPANYOL BASININDAN ARDA GÜLER'E ÖVGÜ

İspanyol basını, milli futbolcunun özellikle hücum organizasyonlarındaki rolüne dikkat çekti. Arda'nın Real Madrid'in geliştirdiği tehlikeli ataklarda önemli görev üstlendiği ve Kylian Mbappe ile etkili bağlantılar kurduğu belirtildi.

Genç futbolcunun maç içerisinde tehlikeli bir bölgede top kaybı yaptığı ancak kaleci Lunin'in gole izin vermediği de değerlendirmelerde yer aldı. Arda'nın ilk yarının sonlarına doğru Yan Diomande'yi kaleciyle karşı karşıya bıraktığı, ancak takım arkadaşının fırsatı değerlendiremediği aktarıldı.

Arda Güler, El Clasico'ya damga vurdu! İspanyollar hayran kaldı

"TOPA HER DOKUNDUĞUNDA BİR ŞEYLER OLUYOR"

İspanyol gazetesi Mundo Deportivo, Arda Güler'in performansını değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:

"Kalite... Topa her dokunduğunda Real Madrid'in hücumunda bir şeyler oluyor"

"TAM BİR CANAVAR, UZAYLI GİBİ"

Arda Güler'in El Clasico'daki performansı Real Madrid taraftarlarından da tam not aldı. Bir taraftar, milli futbolcunun maç boyunca yaptıklarını değerlendirerek şu yorumu yaptı:

"Arda Güler'in maç özeti de ne böyle? Nasıl bir oyuncu yetiştirmişiz! Tam bir canavar, uzaylı gibi."

Arda Güler, El Clasico'ya damga vurdu! İspanyollar hayran kaldı

"AVRUPA'NIN EN İYİ PASÖRLERİNDEN BİRİ"

Bir başka Real Madrid taraftarı ise Arda Güler'in pas kalitesine dikkat çekerek genç yıldızı Avrupa'nın en iyileri arasında gösterdi.

"Bellingham'ın üç oyuncu arasından çıkardığı sanat eseri gol bir yana, Arda Güler'in pası da tek kelimeyle müthiş. Ne dokunuş ama! Hem hızlı hem dikine… Avrupa'nın en iyi pasörlerinden biri."

REAL MADRID SON DAKİKALARDA KAZANDI

Karşılaşmanın 41. dakikasında Mbappe'nin golüyle öne geçen Real Madrid, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. Barcelona, 61. dakikada Raphinha ile beraberliği yakalasa da 87. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Mbappe, takımına galibiyeti getirdi. Bu sonuçla Real Madrid puanını 24'e yükseltirken, Barcelona 27 puanda kaldı.

Arda Güler'den Mourinho'ya olay müdahale! Yere düşüyorduArda Güler'den Mourinho'ya olay müdahale! Yere düşüyordu Mourinho'dan Barcelona taraftarını çıldırtan hareketMourinho'dan Barcelona taraftarını çıldırtan hareket Arda Güler 90 dakika oynadı, El Clasico'da kazanan Real MadridArda Güler 90 dakika oynadı, El Clasico'da kazanan Real Madrid Real Madrid'in yıldızı Courtois Barcelona maçında yokReal Madrid'in yıldızı Courtois Barcelona maçında yok Jose Mourinho'dan Barcelona maçı öncesi Arda Güler kararıJose Mourinho'dan Barcelona maçı öncesi Arda Güler kararı
Real MadridArda GülerEl ClasicoBarcelonaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • A.talha Durgut A.talha Durgut:
    maçı izlemesek bu yalancı haberler com a inanacağım. Ulan sahada kimin nasıl mücadelesini biz gördük. Yalakalık yapmaya gerek yok.. 6 5 Yanıtla
  • Neyzen Erdinç Bal Neyzen Erdinç Bal:
    İnanılmaz özgüvenli ve etkili oynamış. İkinci golde çok büyük katkısı var. Tebrikler Arda. 8 2 Yanıtla
  • Erkan Ulusoy Erkan Ulusoy:
    Maci izlemesek inanacağız adam ruh gibi sahada gezdi hızlanması gerek çok yavaş çokkkk 3 3 Yanıtla
  • r5qbvw8cyx r5qbvw8cyx:
    ne kadar yalan söylüyorsun maçı dinledim ben ada öyle dediğin gibi oynamamış 2 2 Yanıtla
  • haydar topçu haydar topçu:
    Yapay zeka çocuk başka birşey değil 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12 yıllık iktidar sandıkta yıkıldı Ülke bayram yerine döndü 12 yıllık iktidar sandıkta yıkıldı! Ülke bayram yerine döndü
Netanyahu’dan seçime bir gün kala tedirgin eden paylaşım Netanyahu'dan seçime bir gün kala tedirgin eden paylaşım
Hayvanları öldüren gizemli canlı yeniden görüntülendi Hayvanları öldüren gizemli canlı yeniden görüntülendi
Trump’tan Nicki Minaj’a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor Trump'tan Nicki Minaj'a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor
Altında deprem 3 aydır böylesi görülmemişti Altında deprem! 3 aydır böylesi görülmemişti
Gençleşmek isterken hayatı kabusa döndü Gözlerini kapatamıyor Gençleşmek isterken hayatı kabusa döndü! Gözlerini kapatamıyor
Arda Güler’den Mourinho’ya olay müdahale Yere düşüyordu Arda Güler'den Mourinho'ya olay müdahale! Yere düşüyordu
Sevgilisinden ayrıldı, 15 gün sonra 3 çocuğunun babasıyla nişanlandı Sevgilisinden ayrıldı, 15 gün sonra 3 çocuğunun babasıyla nişanlandı
Seçim sonrası herkes bu videoyu paylaşıyor Seçim sonrası herkes bu videoyu paylaşıyor
Mezarlıkta bir garip olay “Baba duyuyorsan işaret gönder“ dedi, sonrasında olanlar inanılmaz Mezarlıkta bir garip olay! "Baba duyuyorsan işaret gönder" dedi, sonrasında olanlar inanılmaz
Araba fiyatına satılan telefon şimdiden çıldırttı Başına gelene bakın Araba fiyatına satılan telefon şimdiden çıldırttı! Başına gelene bakın
10:28
Bolu Belediyesi’ne operasyon Başkan Yardımcısı Özdemir dahil 4 kişi gözaltına alındı
Bolu Belediyesi'ne operasyon! Başkan Yardımcısı Özdemir dahil 4 kişi gözaltına alındı
10:10
Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
10:02
Yeni takımında da kabus sürüyor Çağlar yine sakatlandı
Yeni takımında da kabus sürüyor! Çağlar yine sakatlandı
09:49
Emeklinin beklediği teklif TBMM’de Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
Emeklinin beklediği teklif TBMM'de! Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
09:41
Mezarlıkta bir garip olay “Baba duyuyorsan işaret gönder“ dedi, sonrasında olanlar inanılmaz
Mezarlıkta bir garip olay! "Baba duyuyorsan işaret gönder" dedi, sonrasında olanlar inanılmaz
09:09
Arda Güler’den Mourinho’ya olay müdahale Yere düşüyordu
Arda Güler'den Mourinho'ya olay müdahale! Yere düşüyordu
08:51
Mourinho’dan Barcelona taraftarını çıldırtan hareket
Mourinho'dan Barcelona taraftarını çıldırtan hareket
08:47
Altında deprem 3 aydır böylesi görülmemişti
Altında deprem! 3 aydır böylesi görülmemişti
07:52
Trump’tan Nicki Minaj’a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor
Trump'tan Nicki Minaj'a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor
07:13
Netanyahu’dan seçime bir gün kala tedirgin eden paylaşım
Netanyahu'dan seçime bir gün kala tedirgin eden paylaşım
07:01
Oyun devine siber saldırı 11,7 milyon kullanıcının verisi çalındı
Oyun devine siber saldırı! 11,7 milyon kullanıcının verisi çalındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 10:37:56. #.0.3#
SON DAKİKA: Arda Güler, El Clasico'ya damga vurdu! İspanyollar hayran kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei