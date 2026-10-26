Sevgilisinden ayrıldı, 15 gün sonra 3 çocuğunun babasıyla nişanlandı

Real Madrid forması giyen Vinicius Junior ile yaşadığı ilişkiyle dikkat çeken Virginia Fonseca'nın özel hayatında beklenmedik bir gelişme yaşandı. 11 Ekim'de yıldız futbolcudan ayrılan Fonseca, aradan yalnızca 15 gün geçmesinin ardından eski aşkına geri döndü.

ÜÇ ÇOCUĞUNUN BABASIYLA NİŞANLANDI

Virginia Fonseca, üç çocuğunun babası olan eski partneriyle yeniden bir araya geldi. İlişkilerine bir şans daha verme kararı alan çift, bu kez evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı.

EVLİLİK TARİHİ YAKIN

Nişan haberini duyuran Fonseca, evlilik için de fazla beklemeyeceklerini açıkladı. Ünlü isim, kısa süre içerisinde nikâh masasına oturacaklarını belirtti. Vinicius Junior ile ayrılığının hemen ardından gelen nişan kararı, Fonseca'nın özel hayatında yeni bir dönemin başlangıcı oldu.