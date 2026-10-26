Sevgilisinden ayrıldı, 15 gün sonra 3 çocuğunun babasıyla nişanlandı - Son Dakika
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Sevgilisinden ayrıldı, 15 gün sonra 3 çocuğunun babasıyla nişanlandı

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Sevgilisinden ayrıldı, 15 gün sonra 3 çocuğunun babasıyla nişanlandı
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Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior ile 11 Ekim'de yollarını ayıran Virginia Fonseca, özel hayatıyla ilgili sürpriz bir karar aldı. Ünlü isim, üç çocuğunun babası olan eski sevgilisiyle yeniden bir araya gelerek nişanlandığını duyurdu. Fonseca, kısa süre içerisinde evleneceklerini de açıkladı.

Real Madrid forması giyen Vinicius Junior ile yaşadığı ilişkiyle dikkat çeken Virginia Fonseca'nın özel hayatında beklenmedik bir gelişme yaşandı. 11 Ekim'de yıldız futbolcudan ayrılan Fonseca, aradan yalnızca 15 gün geçmesinin ardından eski aşkına geri döndü.

Sevgilisinden ayrıldı, 15 gün sonra 3 çocuğunun babasıyla nişanlandı

ÜÇ ÇOCUĞUNUN BABASIYLA NİŞANLANDI

Virginia Fonseca, üç çocuğunun babası olan eski partneriyle yeniden bir araya geldi. İlişkilerine bir şans daha verme kararı alan çift, bu kez evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı.

Sevgilisinden ayrıldı, 15 gün sonra 3 çocuğunun babasıyla nişanlandı

EVLİLİK TARİHİ YAKIN

Nişan haberini duyuran Fonseca, evlilik için de fazla beklemeyeceklerini açıkladı. Ünlü isim, kısa süre içerisinde nikâh masasına oturacaklarını belirtti. Vinicius Junior ile ayrılığının hemen ardından gelen nişan kararı, Fonseca'nın özel hayatında yeni bir dönemin başlangıcı oldu.

Sevgilisinden ayrıldı, 15 gün sonra 3 çocuğunun babasıyla nişanlandı
Sevgilisinden ayrıldı, 15 gün sonra 3 çocuğunun babasıyla nişanlandı
Sevgilisinden ayrıldı, 15 gün sonra 3 çocuğunun babasıyla nişanlandı
Sevgilisinden ayrıldı, 15 gün sonra 3 çocuğunun babasıyla nişanlandı
Vinicius JuniorReal MadridSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Haydar Alkilinc Haydar Alkilinc:
    Bu rezil insanları haber yapanları halen burada haberci diye tutmanıza ne demeli. Haber mi kalmadı. Bunları haber yapaçagınıza gidin doğru dürüst haber yapın. 8 1 Yanıtla
  • Hakan Birdoğan Hakan Birdoğan:
    Bu Rezil haber yapanlara hükumet ödül veriyor Kalçasını sutyenini kilodunu sevişmesini parasını zenginliğini ancak boş beleş işler haberi oluyor başka birşeye yaramıyor bunların haberciliği Bahane amerikadan bahane avrupadan böyle teneke haberci oluyor işte malesef 2 1 Yanıtla
  • Taner Toraman Taner Toraman:
    İlla edep illa edep 2 1 Yanıtla
  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Magazin derilerini geçtiniz Lütfen özünüze dönün bu sayfa bunları hakketmiyor 2 0 Yanıtla
  • hamdullahs013 hamdullahs013:
    BÖYLE HABERLER YÜZÜNDEN BİZİMKİLER BUNLARI SOLLAMİŞLAR BİLE, NE GÜNLERE KALDIK. AYIP HABER, EDEP, EDEP, HAYYYA I KÖPEKLER ASLA KABULLENMEZLER, BİZ KUCAKLİYORUZ, AL SANA HABER, ÖRNEK RASİMLER 0 0 Yanıtla
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