Arda Güler\'den Mourinho\'ya olay müdahale! Yere düşüyordu

İspanya La Liga'nın 10. haftasında Barcelona ile Real Madrid, Camp Nou'da karşı karşıya geldi. Real Madrid'in 2-1 kazandığı dev mücadelede yalnızca goller değil, son dakikalarda saha kenarında yaşananlar da dikkat çekti.

MOURINHO'NUN SEVİNCİNE ARDA GÜLER MÜDAHALE ETTİ

Karşılaşmanın 87. dakikasında Kylian Mbappe'nin attığı golle Real Madrid 2-1 öne geçti. Galibiyeti getiren golün ardından teknik direktör Jose Mourinho, Barcelona tribünlerinin önünde büyük bir sevinç yaşadı.

Portekizli çalıştırıcının coşkulu hareketlerini gören Arda Güler, hızla Mourinho'nun yanına giderek deneyimli teknik adamı itti. Genç yıldızın müdahalesiyle sarsılan Mourinho, bir an dengesini kaybetti ancak yere düşmedi.

KART GÖRMESİN DİYE YAPTIĞI YORUMLANDI

Arda Güler'in Mourinho'ya müdahalesi, Portekizli teknik adamın gol sevincini daha fazla abartarak hakemden kart görmesini engelleme çabası olarak değerlendirildi. Golün sevincini yaşayan milli futbolcunun bu beklenmedik hareketi, El Clasico'nun en dikkat çekici anlarından biri oldu.

REAL MADRID DEV DERBİYİ KAZANDI

Kylian Mbappe'nin 41 ve 87. dakikalarda attığı gollerle Barcelona'yı 2-1 mağlup eden Real Madrid, puanını 24'e yükseltti. Barcelona'nın tek golünü 61. dakikada Raphinha kaydederken, Katalan ekibi 27 puanda kaldı ve sezonun ilk yenilgisini yaşadı. Arda Güler ise ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.