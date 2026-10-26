Emeklinin beklediği teklif TBMM'de! Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar - Son Dakika
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Emeklinin beklediği teklif TBMM'de! Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar

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Emeklinin beklediği teklif TBMM\'de! Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
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2023'ten bu yana memur emeklilerinin beklediği seyyanen zam için TBMM'ye sunulan kanun teklifi kabul edilirse, yaklaşık 2,5 milyon memur emeklisine her ay Hazine tarafından karşılanacak, haczedilemez ve vergisiz 25 bin 153 TL ilave ödeme yapılacak.

2023 yılında çalışan memurlara verilen seyyanen zammın emekli aylıklarına yansıtılmaması nedeniyle oluşan gelir farkını kapatmak amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) yeni bir kanun teklifi sunuldu. Yaklaşık 2 milyon 540 bin memur emeklisini doğrudan ilgilendiren düzenleme kabul edilirse, emeklilerin hesabına her ay kesintisiz 25 bin 153 TL ilave ödeme yatırılacak.

20 EKİM 2026'DA MECLİS BAŞKANLIĞINA SUNULDU

Memur emeklilerinin 2023 yılından bu yana talep ettiği seyyanen zam için Meclis'te somut adım atıldı. 20 Ekim 2026 tarihinde Meclis Başkanlığına sunulan kanun teklifi, çalışan kamu görevlilerine ödenen ilave ek ödemenin memur emeklilerine de verilmesini ve bu artışın emekli aylıklarına kalıcı olarak yansıtılmasını öngörüyor.

İSA KARAKAŞ: GELİR MAKASI SON ÜÇ YILDA AÇILDI

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren gelişmeyi köşesinde ayrıntılarıyla değerlendiren SGK Uzmanı İsa Karakaş, 2023 yılında çalışan kamu personeline tanınan seyyanen artışın emeklilere yansıtılmamasının yaklaşık 2 milyon 540 bin memur emeklisini doğrudan etkilediğini belirtti. Karakaş, aradan geçen üç yılda alım gücünün ciddi oranda gerilediğini ve çalışan memur ile emekli arasındaki gelir makasının açıldığını vurguladı.

Sürecin geçmişine ve emeklilerden gelen tepkilere dikkat çeken Karakaş, şu ifadeleri kullandı: “'Memura verilen seyyanen zam, emeklisine de aynen yansıtılacak.' Söz verildi. 8 bin 77 TL olan seyyanen zam bugün çalışan memurun maaş bordrosunda 25 bin 153 TL. Emekli memurun maaşında ise =0= TL... Kesin vadedildi… Aradan üç koca yıl geçti. İletişim Başkanlığı’nın afişleri soldu. Sosyal medya paylaşımları tozlandı. Ama o vaat bir türlü emeklinin kesesine girmedi. Emekli memur hâlâ bekliyor. Bugün memur emeklisi o vaatleri senet gibi elinde tutuyor. 25 bin 153 TL’ye ulaşan seyyanen zam alacağını devletinden talep ediyor.”

EMEKLİYE AYLIK 25 BİN 153 TL EK ÖDEME MASADA

TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifinin ilk maddesi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na yeni bir ek madde (Ek 25'inci madde) eklenmesini içeriyor. Düzenlemenin yasalaşması halinde:

  • Çalışan memurlara ödenen güncel seyyanen zam karşılığı olan 25 bin 153,05 TL tutarındaki ek ödeme memur emeklilerine de dosya bazında ödenecek.
  • Yapılacak bu ilave ödemeden hiçbir vergi kesintisi uygulanmayacak.
  • Tutar hiçbir şekilde haczedilemeyecek ve finansmanı doğrudan Hazine tarafından karşılanacak.

KÖK MAAŞA KALICI YANSIMA HEDEFLENİYOR

Teklifin ikinci maddesi ise yapılan ödemenin geçici bir destekle sınırlı kalmamasını, maaş yapısına doğrudan dahil edilmesini amaçlıyor. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 40’ıncı maddesinde önerilen değişiklikle, ilave tutarın emekli aylığına esas tutara ve prime esas kazanca eklenmesi öngörülüyor. Bu sayede hem çalışanların hem de emeklilerin gelir dengesinde kalıcı ve tabana yayılan bir koruma sağlanması hedefleniyor.

Teklifin diğer maddeleri ise düzenlemenin Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından gecikmeksizin yürürlüğe girmesine ve yürütülmesine dair usulleri belirliyor.

Seyyanen zamEkonomiGüncelMemurZamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • şevket aksoy şevket aksoy:
    Devleti memura devir edin gitsin. Ne demek her 25 binlira. 86 milyonun 70 milyonun memura mi calisacak ozelkike asgari ücretli. 22 7 Yanıtla
    Şeref Düzer Şeref Düzer:
    Fonculara çalışırken sesını çıkmıyor 10 3
  • yobaz deşen yobaz deşen:
    doymadı memurlar 15 8 Yanıtla
    mehmet çelik mehmet çelik:
    Foncusun galiba memurlara taktığına göre 4 0
  • Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    sigortali ve bağkurlu ne olacak yetim evlat muamelesi 15 3 Yanıtla
  • Özgür Yazıcı Özgür Yazıcı:
    Özel sektör hem devleti baksın, hem memuru baksın, hem de emeklisini baksın. İzinleri memurlar kullansın özel sektor köle olarak kalsın. Yeter artık diyoruz. 8 3 Yanıtla
  • Şeref Düzer Şeref Düzer:
    Sonuç foncular tarafından reddedilecek. Kaynak onlara çok emekliye yok 7 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Emeklinin beklediği teklif TBMM'de! Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar - Son Dakika
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