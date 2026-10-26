Yılmaz Erdoğan’ın dizisinde tartışma yaratan kam davulu nedir? - Son Dakika
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Yılmaz Erdoğan’ın dizisinde tartışma yaratan kam davulu nedir?

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Yılmaz Erdoğan’ın dizisinde tartışma yaratan kam davulu nedir?
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Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu yazdığı Organize İşler: Karun Hazinesi dizisindeki kam davulu sahnesi tartışma yarattı. Eski Türk topluluklarında kamların ritüellerde kullandığı davulun dizideki temsili bazı izleyicilerin tepkisini çekti.

Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu yazdığı Organize İşler: Karun Hazinesi dizisindeki kam davulu sahnesi tartışma yarattı. Bazı izleyiciler, eski Türk inançlarıyla ilişkilendirilen bu ritüel aracının suç ve eğlence unsurlarının yer aldığı bir sahnede kullanılmasına tepki gösterdi. Peki kam davulu ne anlama geliyor?

KAM DAVULU RİTÜELLERDE KULLANILIYORDU

Kam davulu, eski Türk topluluklarında dinî törenleri yöneten kamların ritüeller sırasında kullandığı bir çalgıydı. Özellikle Orta Asya ve Sibirya’daki bazı geleneklerde davul, kamın ayinlerine eşlik ediyor; ruhlarla iletişim kurduğuna ve manevi yolculuğa çıktığına ilişkin inanışlarda önemli bir yer tutuyordu.

Yılmaz Erdoğan’ın dizisinde tartışma yaratan kam davulu nedir?

DAVULUN KULLANIM BİÇİMİ TOPLULUKLARA GÖRE DEĞİŞMEKTE

Davulun anlamı ve kullanım biçimi topluluklara göre değişiyordu. Bu nedenle kam davulunu bütün Türk topluluklarında aynı şekilde kullanılan ya da bugün herkesçe kutsal kabul edilen ortak bir sembol olarak tanımlamak doğru olmaz. Dizideki sahneye yönelik eleştiriler de bu tarihî ve manevi sembolün kurgu içinde daha çok nasıl temsil edildiği üzerine yoğunlaştı.

Yılmaz ErdoğanMagazinSon Dakika

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