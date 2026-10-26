Mezarlıkta bir garip olay! "Baba duyuyorsan işaret gönder" dedi, sonrasında olanlar inanılmaz - Son Dakika
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Mezarlıkta bir garip olay! "Baba duyuyorsan işaret gönder" dedi, sonrasında olanlar inanılmaz

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Mezarlıkta bir garip olay! "Baba duyuyorsan işaret gönder" dedi, sonrasında olanlar inanılmaz
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Mezarlıkta bir garip olay! "Baba duyuyorsan işaret gönder" dedi, sonrasında olanlar inanılmaz
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Babasının kabri başında "Baba beni duyuyorsan bir işaret gönder" diyerek seslenen genç, sözlerinin hemen ardından kendisine doğru yaklaşan kediyi görünce kısa süreli şok yaşadı.

Babasının kabrini ziyaret eden bir genç, mezar başında duygusal anlar yaşadığı sırada dile getirdiği sözlerin ardından neye uğradığını şaşırdı. Babasının ruhuna seslenerek “Baba beni duyuyorsan bana bir işaret gönder” diyen gence, beklenmedik bir "yanıt" geldi.

Mezarlıkta bir garip olay!

KABİR BAŞINDA BİRDENBİRE ORTAYA ÇIKTI

Gencin talebini dile getirdiği anların hemen ardından mezarlıkta aniden bir kedi belirdi. Doğrudan gencin bulunduğu yere doğru adımlayan kediyi gören genç, kısa süreli bir şaşkınlık ve şok yaşadı. O anki şaşkınlığını "Ya! Ya!" sözleriyle dile getiren gencin mezarlıkta yaşadığı sıra dışı anlar, çevredeki ve görüntüleri izleyen tanıkların ilgisini çekti.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ahmet Yel Ahmet Yel:
    Önce yabani kuşun gelmesi sonrada kedinin gelmesi kurgu olmadığının kanıtıdır. Yusuf Suresi, 105. Ayet: "Göklerde ve yerde Allah'ın varlığını, birliğini ve kudretini gösteren öyle deliller var ki! Onlar, bu delillerle sürekli iç içe, yan yana bulunurlar, fakat üzerinde hiç düşünmeden tam bir aldırmazlık içinde onlardan yüz çevirirler!" 3 2 Yanıtla
  • max maxi max maxi:
    Rearkarnasyon gibi geldi bana 1 3 Yanıtla
  • Muhammed Fatih Buğrul Muhammed Fatih Buğrul:
    Elma dersem çık karpuz dersem bekle armut dersem de uçabilirsin :)))) 1 2 Yanıtla
  • Mehmet Vatandaş Mehmet Vatandaş:
    Bir kuşun konduğunu gören kedi kuşa geliyor ama geç kalıyor:)) Gereksiz anlamlar çıkarmayın 0 0 Yanıtla
  • BARBAROS BARBAROS:
    Ve bu tesadüfi olayı videoya çekti öyle mi? Bizde yedik 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Mezarlıkta bir garip olay! "Baba duyuyorsan işaret gönder" dedi, sonrasında olanlar inanılmaz - Son Dakika
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