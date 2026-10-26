Mezarlıkta bir garip olay! "Baba duyuyorsan işaret gönder" dedi, sonrasında olanlar inanılmaz

Babasının kabrini ziyaret eden bir genç, mezar başında duygusal anlar yaşadığı sırada dile getirdiği sözlerin ardından neye uğradığını şaşırdı. Babasının ruhuna seslenerek “Baba beni duyuyorsan bana bir işaret gönder” diyen gence, beklenmedik bir "yanıt" geldi.

KABİR BAŞINDA BİRDENBİRE ORTAYA ÇIKTI

Gencin talebini dile getirdiği anların hemen ardından mezarlıkta aniden bir kedi belirdi. Doğrudan gencin bulunduğu yere doğru adımlayan kediyi gören genç, kısa süreli bir şaşkınlık ve şok yaşadı. O anki şaşkınlığını "Ya! Ya!" sözleriyle dile getiren gencin mezarlıkta yaşadığı sıra dışı anlar, çevredeki ve görüntüleri izleyen tanıkların ilgisini çekti.