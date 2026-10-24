Emekli vatandaştan Kılıçdaroğlu\'na sitem dolu sözler

Gaziantep’e bir ziyaret gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kentte vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret esnasında emekli bir vatandaş ile Kılıçdaroğlu arasında geçen ekonomi ve geçim sıkıntısı odaklı diyalog dikkat çekti.

"BU EMEKLİLERİN HALİ NE OLACAK?"

Maaş yetersizliğinden dert yanan emekli vatandaşın, "Bu emeklilerin hali ne olacak? Maaş çekmeye gidiyorum, eve gidene kadar para kalmıyor" sözlerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, emeklilerin durumunun iyi olmadığını belirtti.

"SİZE GÜVENİYORDUK, BİZİ BIRAKTINIZ"

Vatandaşın, "Biz sana çok güveniyorduk ama siz bizi bıraktınız. Bu milletin hali ne olacak?" sitemi üzerine Kılıçdaroğlu, "Bırakmadık, şimdi tekrar sizleri kucaklayacağız. Emekli huzur içinde olmazsa memlekete huzur gelmez" ifadelerini kullandı.