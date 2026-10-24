Mavi ve kırmızı bültenle aranan 2 şüpheli İstanbul Sarıyer\'de gözaltına alındı

Mavi ve kırmızı bültenle aranan 2 şüpheli İstanbul Sarıyer'de gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Emniyeti Narkotik ekipleri, Sarıyer'de düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti suçundan mavi bültenle aranan M.D. ile hırsızlık suçundan kırmızı bültenle aranan O.O.'yu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
İstanbul Sarıyer'de düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti suçundan mavi bültenle aranan M.D. ile hırsızlık suçundan kırmızı bültenle aranan O.O. yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası seviyede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında, Moğolistan adli makamlarınca uyuşturucu madde ticareti suçundan mavi bültenle aranan M.D. ile hırsızlık suçundan kırmızı bültenle aranan O.O.'nun Sarıyer'de bir ikamette bulunduğu belirlendi.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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