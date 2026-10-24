81 yaşındaki Hakkı Bulut taburcu edildi, fenalaşmasının nedenini açıkladı - Son Dakika
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81 yaşındaki Hakkı Bulut taburcu edildi, fenalaşmasının nedenini açıkladı

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81 yaşındaki Hakkı Bulut taburcu edildi, fenalaşmasının nedenini açıkladı
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81 yaşındaki Hakkı Bulut taburcu edildi, fenalaşmasının nedenini açıkladı
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Beylikdüzü'ndeki restoranda dün akşam sahne alırken fenalaşan 81 yaşındaki sanatçı Hakkı Bulut, hastanede geçen gecenin ardından taburcu edildi. Çıkışta tansiyonun kendisini bu hale getirdiğini belirten Bulut, Ataköy'de 1 saat spor yapacağını söyledi.

İstanbul Beylikdüzü'nde bir restoranda sahne aldığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılan sanatçı Hakkı Bulut, tedavisinin ardından taburcu edildi. Hastane çıkışında konuşan Bulut, "Tansiyon beni bu hale getirdi. Bir saat sonra spor yapacağım" dedi.

Dün akşam saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan bir restoranda sahne alan 81 yaşındaki sanatçı Hakkı Bulut, fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Tansiyon rahatsızlığı olduğu öğrenilen Hakkı Bulut, geceyi hastanede geçirdi. Tekerlekli sandalye ile çıkışa kadar gelen Bulut, yürüyerek aracına bindi. Bulut, "Tansiyon beni bu hale getirdi. Biraz sonra Ataköy'de 1 saat spor yapacağım" dedi.

Kaynak: İHA
Hakkı BulutBeylikdüzüHastaneMagazinSağlıkSporSon Dakika

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