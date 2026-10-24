Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye veda: Mayıstan sonra yokum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye veda: Mayıstan sonra yokum

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Aziz Yıldırım\'dan Fenerbahçe\'ye veda: Mayıstan sonra yokum
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Aziz Yıldırım\'dan Fenerbahçe\'ye veda: Mayıstan sonra yokum
Haber Videosu

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Kulübün mali durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, mayıs ayından sonra Fenerbahçe'de olmayacağını açıkladı. Yıldırım, "Mayıstan sonra ben yokum, bir daha bu kulübün içine gelmem! Neden olduğunu da anlatacağım. Rica ediyorum sizden, kulübünüze sahip çıkın!" dedi.

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Başkan Aziz Yıldırım, kulüpteki geleceğine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Mayıs ayından sonra Fenerbahçe'den ayrılacağını belirten Yıldırım, bir daha Yüksek Divan Kurulu toplantılarına katılmayacağını da söyledi.

<a class='keyword-sd' href='/aziz-yildirim/' title='Aziz Yıldırım'>Aziz Yıldırım</a>'dan Fenerbahçe'ye veda: Mayıstan sonra yokum

Yıldırım, "Bakın ben Mayıs ayından sonra yokum. Bir daha bu kulübün içine gelmem. Sebebini de söyleyeceğim. Kulübünüze sahip çıkın! Kulübe sahip çıkmak buraya gelip oturmak değil, sosyal medyada paylaşım yapmak değil. Hakkına sahip çıkmak." ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye veda: Mayıstan sonra yokum

"BİR DAHA DİVANA GELMEYECEĞİM"

Açıklamalarını sürdüren Yıldırım, ayrılık kararını bir kez daha vurgulayarak, "Bir daha divana gelmeyeceğim. Ben Mayıs'tan sonra yokum. Bir daha kulübün içine gelmem. Kulübünüze sahip çıkın." dedi. Yıldırım'ın bu sözleri, Fenerbahçe'deki geleceğine ilişkin toplantının en dikkat çekici açıklamalarından biri oldu.

Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye veda: Mayıstan sonra yokum

"ŞİŞİREBİLDİĞİNİZ KADAR ŞİŞİRİN, GERÇEK DEĞİL"

Kulübün mali raporları hakkında da konuşan Aziz Yıldırım, açıklanan rakamların doğru değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Yıldırım, "Ben öyle uzun uzun anlatıp da konuları uzatıp 4-5'e kadar konuşayım diye konuşmayacağım. Siz de konuşmaları buna göre yapın. Arkadaşlar geldi ve raporları okudu. Dün akşam 8'de falan ben de müdahil oldum. Yeni bir kanun çıkmış, ona göre hazırlıyorlar. İstediğiniz gibi oynarsınız, önemli olan gerçek nedir bilmek, bunu bilmek. Şişirebildiğiniz kadar şişirin, gerçek değil. Tanju Bey burada gerçeği ifade etti." diye konuştu.

"KULÜBÜNÜZE SAHİP ÇIKIN"

Fenerbahçe camiasına da seslenen Yıldırım, kulübe sahip çıkmanın yalnızca toplantılara katılmakla sınırlı olmadığını vurguladı. Taraftarlardan ve kulüp üyelerinden Fenerbahçe'nin haklarını korumalarını isteyen Yıldırım, ayrılık kararının nedenlerini de açıklayacağını belirtti.

Kürsüden duyurdu! Aziz Yıldırım'dan bomba İsmail Kartal kararıKürsüden duyurdu! Aziz Yıldırım'dan bomba İsmail Kartal kararı Aziz Yıldırım'ın Slavia Prag golü sonrası "Galatasaray'ı yenin" dediği öne sürüldüAziz Yıldırım'ın Slavia Prag golü sonrası "Galatasaray'ı yenin" dediği öne sürüldü
Aziz YıldırımAziz YıldırımFenerbahçeSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Ayhan Araçlı Ayhan Araçlı:
    Geç kalıyorsun başkan. Şimdiden git giderken de İsmail Kartal'ıda al da git. Böylelikle belki takıma bir faydan dokunur. 6 3 Yanıtla
  • Taygun Demir:
    güle güle 4 0 Yanıtla
  • Erkan Arslan Erkan Arslan:
    METRiS DAMGALI YILLARCA 6 SIFIR DEDi UYUUUZ BOYNU BüKüK CiCiK KüCüK EMRACIK FENEVLiLERi öYLE UYUTTU AVUTTU SONUC? öNCE ELiN GAVURU ALTI SIFFIRI EZiK GAGALARINA TAKTTI DARISI SANLI GALATASARAYIMIN BASINA 26 10 2026 FENEViN öLüM FERMANI METRiS DAMGALI GELiSiYLE ALTI SIFFIRLADAN KURTULAMIYACAK MAYSIS 2027 ALTI YILDIZ ASKINA BiRDE BiZ ASLAN ARENAMIZDA FENEVE SAGLAAAM SHAAAAKACAZ KURTULUSLARI YOK ARTIK 1 3 Yanıtla
    Mehmet Gelmez Mehmet Gelmez:
    maç oynan madankazanilmaz bununda bil devşirme kulübün daravtari 0 0
  • Defenestration Enjoyer Defenestration Enjoyer:
    sen gidersen gs. kim şampiyon yapacak...gitmeeee 1 3 Yanıtla
  • Doğuş Doğuş:
    Başkan sen geliyorsun İsmail kartalı mert hakanı getiriyorsun. Hooop başa dönüyor 3 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı İşçiler milyoner oldu 73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı! İşçiler milyoner oldu
Derbi günü İstanbul’da büyük endişe Bir maç daha var Derbi günü İstanbul'da büyük endişe! Bir maç daha var
Hakkı Bulut’un rahatsızlanma nedeni ortaya çıktı Her şey bir cüzdanla başladı Hakkı Bulut'un rahatsızlanma nedeni ortaya çıktı! Her şey bir cüzdanla başladı
Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Bir kenti ayağa kaldıran görüntü Elinde bıçakla öldüresiye darp etti Bir kenti ayağa kaldıran görüntü! Elinde bıçakla öldüresiye darp etti
Hayatı tek bir hesapla karardı 250 yıla kadar hapis riski var Hayatı tek bir hesapla karardı! 250 yıla kadar hapis riski var
8 yıl çalıştı, parasını alamadı bir de dayak yedi Yargıtay’dan kritik karar 8 yıl çalıştı, parasını alamadı bir de dayak yedi! Yargıtay'dan kritik karar
Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti
İnşaatlarda çalışırken antrenman yaptı, Avrupa şampiyonu oldu İnşaatlarda çalışırken antrenman yaptı, Avrupa şampiyonu oldu
Yer: İstanbul Eski milli futbolcu ile sevgilisi böyle yakalandı Yer: İstanbul! Eski milli futbolcu ile sevgilisi böyle yakalandı
Fenerbahçe’den Oğuz Aydın hamlesi Yönetim kararını verdi Fenerbahçe'den Oğuz Aydın hamlesi! Yönetim kararını verdi
12:50
Yunan televizyonunda dikkat çeken itiraf: Türkiye bizi hazırlıksız yakaladı
Yunan televizyonunda dikkat çeken itiraf: Türkiye bizi hazırlıksız yakaladı
11:55
Türkiye’de bir araya gelen 8 ülkeden ortak açıklama
Türkiye'de bir araya gelen 8 ülkeden ortak açıklama
11:49
Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz hakkında “Pembe oda“ iddiası
Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz hakkında "Pembe oda" iddiası
11:32
Fenerbahçe’nin borcu açıklandı Aziz Yıldırım döneminde büyük düşüş
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı! Aziz Yıldırım döneminde büyük düşüş
11:20
Şekip Mosturoğlu’ndan çok sert sözler: Ligin şampiyonlarını belirlediler
Şekip Mosturoğlu'ndan çok sert sözler: Ligin şampiyonlarını belirlediler
11:14
Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi Yılmaz Erdoğan’ın X hesabı askıya alındı
Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi! Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alındı
11:00
Ronaldo 2 gol attı, 1’i sayıldı 1000 gol için geri sayım başladı
Ronaldo 2 gol attı, 1'i sayıldı! 1000 gol için geri sayım başladı
10:37
MasterChef Türkiye’de kriz Çekimler durdu, yeni bölüm yok
MasterChef Türkiye'de kriz! Çekimler durdu, yeni bölüm yok
10:09
Yer: İstanbul Eski milli futbolcu ile sevgilisi böyle yakalandı
Yer: İstanbul! Eski milli futbolcu ile sevgilisi böyle yakalandı
10:06
İnşaatlarda çalışırken antrenman yaptı, Avrupa şampiyonu oldu
İnşaatlarda çalışırken antrenman yaptı, Avrupa şampiyonu oldu
09:29
Canlı bahis vurgununda WhatsApp mesajları ortaya çıktı: Fena para yapacağız
Canlı bahis vurgununda WhatsApp mesajları ortaya çıktı: Fena para yapacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2026 12:58:12. #.0.3#
SON DAKİKA: Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye veda: Mayıstan sonra yokum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei