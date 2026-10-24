Şekip Mosturoğlu'ndan çok sert sözler: Ligin şampiyonlarını belirlediler - Son Dakika
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Şekip Mosturoğlu'ndan çok sert sözler: Ligin şampiyonlarını belirlediler

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Şekip Mosturoğlu\'ndan çok sert sözler: Ligin şampiyonlarını belirlediler
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Şekip Mosturoğlu\'ndan çok sert sözler: Ligin şampiyonlarını belirlediler
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Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Şekip Mosturoğlu'nun Türk futboluna yönelik sert açıklamalarıyla başladı. MHK soruşturmasına değinen Mosturoğlu, "Tutuklu bulunan MHK Başkanı'nın kişisel tercihleriyle görev alan hakemler ligin kaderini, şampiyonları, küme düşenleri belirlemiştir!" dedi. Türk futbolunda yaşananları "trajik bir tiyatro" olarak nitelendiren Mosturoğlu, soruşturmanın derinleştirilmesini istedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu yönetiminde başladı. Başkan Aziz Yıldırım'ın yapacağı konuşma merakla beklenirken toplantının açılışında Türk futbolundaki hakem tartışmaları ve MHK soruşturması öne çıktı.

"LİGİN KADERİNİ, ŞAMPİYONLARI BELİRLEMİŞTİR"

Açılış konuşmasında Türk futbolunun uzun süredir yapısal sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirten Mosturoğlu, Fenerbahçe'nin geçmişte yaptığı uyarıları hatırlattı.

Mosturoğlu, "Bizler Türk futbolunda sistem köhnemiş, kurumsal yapı çürümüş, isimlerin değişmesi yetmez reform şart dedikçe bizleri sportif rekabet hırsıyla hareket etmekle suçladılar. Ancak bugün Fenerbahçe Spor Kulübü'nün söylemlerindeki haklılığı bir kez daha hem de çok acı bir şekilde tescil edilmiştir. Tutuklu bulunan MHK Başkanı’nın kişisel tercihleriyle görev alan hakemler ligin kaderini, şampiyonları, küme düşenleri belirlemiştir! Bu soruşturmanın başka bir noktaya verilmesi de bir olasılıktır." ifadelerini kullandı.

"GÖZLERİMİZİN ÖNÜNDE TRAJİK BİR TİYATRO OYNANIYOR"

Türk futbolunun yönetim anlayışını da eleştiren Mosturoğlu, kulüp tarafından yıllardır yapılan açıklamalara dikkat çekti. Geçmişte dile getirdikleri sorunların bugün yaşanan gelişmelerle daha açık biçimde ortaya çıktığını belirten Mosturoğlu, Türk futbolunda gözler önünde "trajik bir tiyatro" oynandığını söyledi.

SORUŞTURMANIN DERİNLEŞTİRİLMESİNİ İSTEDİ

MHK soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerini sürdüren Mosturoğlu, sürecin daha kapsamlı biçimde ele alınması gerektiğini vurguladı. Soruşturmanın derinleştirilmesi yönündeki beklentisini dile getiren Mosturoğlu, Türk futbolunda yalnızca isimlerin değişmesinin yeterli olmayacağını, köklü bir reforma ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Merkez Hakem KuruluŞekip MosturoğluFenerbahçeSözlerSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Osman Yagci Osman Yagci:
    Şekip musturoglumusun nesin sizin nereniz dogru nereden tutsan kopuyor onun icin siz veya sizler konuşmaya hakiniz yok kapat adami hasta edersiniz 0 0 Yanıtla
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