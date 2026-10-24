Ronaldo 2 gol attı, 1'i sayıldı! 1000 gol için geri sayım başladı - Son Dakika
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Ronaldo 2 gol attı, 1'i sayıldı! 1000 gol için geri sayım başladı

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Ronaldo 2 gol attı, 1\'i sayıldı! 1000 gol için geri sayım başladı
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Suudi Arabistan Ligi'nin 11. haftasında Al Nassr, deplasmanda karşılaştığı Al Faysaly'yi 3-1 mağlup etti. Cristiano Ronaldo'nun bir golünün VAR incelemesi sonrası iptal edildiği mücadelede Portekizli yıldız, kariyerindeki 982. golüne ulaştı. Ronaldo'nun 1000 gol hedefine ulaşması için 18 gol daha atması gerekiyor.

Suudi Arabistan Ligi'nin 11. haftasında Al Nassr ile Al Faysaly, Al Majma'ah Sports City Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip, 4. dakikada Al Hamdan'ın golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Al Nassr, 49. dakikada Cristiano Ronaldo'nun golüyle farkı ikiye çıkardı. Ev sahibi Al Faysaly, 66. dakikada Bongonda'nın kaydettiği golle skoru 2-1'e getirdi. Karşılaşmanın 79. dakikasında Angelo'nun golüyle yeniden iki farklı üstünlük yakalayan Al Nassr, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

RONALDO'NUN İKİNCİ GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

Karşılaşmanın 49. dakikasında fileleri havalandıran Cristiano Ronaldo, yalnızca üç dakika sonra bir kez daha gol sevinci yaşadı. Ancak Portekizli yıldızın 52. dakikada kaydettiği gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Böylece Ronaldo, mücadeleyi bir golle tamamladı.

1000 GOL HEDEFİNE SADECE 18 GOL KALDI

Al Faysaly karşısında attığı golle kariyerindeki toplam gol sayısını 982'ye yükselten Cristiano Ronaldo, 1000 gol hedefine bir adım daha yaklaştı. Portekizli yıldızın bu tarihi sayıya ulaşabilmesi için 18 gol daha kaydetmesi gerekiyor. Deplasmandan üç puanla ayrılan Al Nassr, ligde puanını 22'ye yükseltirken Al Faysaly ise 7 puanda kaldı.

Ronaldo 2 gol attı, 1'i sayıldı! 1000 gol için geri sayım başladı
Ronaldo 2 gol attı, 1'i sayıldı! 1000 gol için geri sayım başladı
Ronaldo 2 gol attı, 1'i sayıldı! 1000 gol için geri sayım başladı
Ronaldo 2 gol attı, 1'i sayıldı! 1000 gol için geri sayım başladı
Cristiano RonaldoSuudi ArabistanAl NassrSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • kmhrchhd97 kmhrchhd97:
    1000 kesinlikle değerli ve Ronaldo’ya yakışır 0 0 Yanıtla
  • ONUR İNAN ONUR İNAN:
    ben bir ronaldocu olarak, ronaldo kendini küçük düşürüyor zirvede bırakacaksın 0 0 Yanıtla
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