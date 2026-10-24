Türkiye\'de bir araya gelen 8 ülkeden ortak açıklama

Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan oluşan R4 Grubu ile Almanya, Birleşik Krallık, Fransa ve İtalya Dışişleri Bakanları, bölgesel ve küresel krizleri görüşmek üzere İstanbul'da üst düzey bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından ortak bir basın açıklaması yayımlandı.

KRİTİK BÖLGELER VE TIRMANAN GERİLİM MASADA

Görüşmede dışişleri bakanları; ABD/İsrail- İran çatışması, İsrail- Filistin ihtilafı ve iki devletli çözüm ihtiyacını kapsamlı şekilde ele aldı. Ayrıca Husi milislerinin Suudi Arabistan ve Yemen Hükümeti'ne yönelik saldırıları, Babülmendep ve Hürmüz boğazları ile Karadeniz'de tırmanan gerilim ve seyrüsefer serbestisi gibi hayati konular masaya yatırıldı. Bakanlar, bu krizlerin güvenlik, ekonomi ve küresel ticaret üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak adına diplomatik çabaları sürdürme kararlılıklarını yineledi.

ÇÖZÜM İÇİN "DİYALOG VE BM KARARLARI" VURGUSU

Bölgesel çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesinin acil bir ihtiyaç olduğunu belirten bakanlar, süregelen tüm krizlere Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda müzakerelerle kalıcı çözümler bulunması gerektiğinin altını çizdi. Taraflar, bölgede barış ve istikrarı sağlamak amacıyla bu formatta diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kaldı.