Hakkı Bulut\'un rahatsızlanma nedeni ortaya çıktı! Her şey bir cüzdanla başladı

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Hakkı Bulut, İstanbul Beylikdüzü'nde sahne aldığı mekanda rahatsızlandı. Tansiyonu yükselen 81 yaşındaki sanatçıya ilk müdahale, mekana çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Bulut, ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

CÜZDANINI KAYBETTİĞİNİ SANINCA TANSİYONU YÜKSELDİ

Magazin Burada'nın haberine göre; ünlü sanatçının fenalaşmasının ardındaki neden de ortaya çıktı. Hakkı Bulut'un kimlik belgesi ve kredi kartlarının bulunduğu cüzdanını kaybettiğini düşündüğü, uzun süre aramasına rağmen bulamayınca tansiyonunun yükseldiği öğrenildi. Bulut'un kayıp sandığı cüzdanı daha sonra evinde bulundu. Sanatçıya da cüzdanının bulunduğu bilgisi verildi.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN EVİNE DÖNDÜ

Hastanedeki tedavisi tamamlanan Hakkı Bulut, kızı Nazlı Bulut ile birlikte evine döndü. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen sanatçının evinde dinlendiği öğrenildi.