Hakkı Bulut\'un rahatsızlanma nedeni ortaya çıktı! Her şey bir cüzdanla başladı

Hakkı Bulut'un rahatsızlanma nedeni ortaya çıktı! Her şey bir cüzdanla başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arabesk müziğin usta isimlerinden 81 yaşındaki Hakkı Bulut, İstanbul'da sahne aldığı mekanda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Tansiyonu yükselen sanatçının rahatsızlanmasına, kaybettiğini düşündüğü cüzdanını uzun süre aramasının neden olduğu öğrenildi. Tedavisinin ardından taburcu edilen Bulut'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Hakkı Bulut, İstanbul Beylikdüzü'nde sahne aldığı mekanda rahatsızlandı. Tansiyonu yükselen 81 yaşındaki sanatçıya ilk müdahale, mekana çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Bulut, ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
CÜZDANINI KAYBETTİĞİNİ SANINCA TANSİYONU YÜKSELDİ
Magazin Burada'nın haberine göre; ünlü sanatçının fenalaşmasının ardındaki neden de ortaya çıktı. Hakkı Bulut'un kimlik belgesi ve kredi kartlarının bulunduğu cüzdanını kaybettiğini düşündüğü, uzun süre aramasına rağmen bulamayınca tansiyonunun yükseldiği öğrenildi. Bulut'un kayıp sandığı cüzdanı daha sonra evinde bulundu. Sanatçıya da cüzdanının bulunduğu bilgisi verildi.
TEDAVİSİNİN ARDINDAN EVİNE DÖNDÜ
Hastanedeki tedavisi tamamlanan Hakkı Bulut, kızı Nazlı Bulut ile birlikte evine döndü. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen sanatçının evinde dinlendiği öğrenildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (5)