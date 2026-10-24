Bir kişiyle başlıyor, tüm aileyi sarıyor! Hastaneler doldu taştı - Son Dakika
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Bir kişiyle başlıyor, tüm aileyi sarıyor! Hastaneler doldu taştı

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Bir kişiyle başlıyor, tüm aileyi sarıyor! Hastaneler doldu taştı
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Sonbaharla birlikte artan gribal enfeksiyonlar hastanelerde yoğunluğa neden oluyor. Öksürük, halsizlik ve ateş şikayetleriyle başlayan hastalık bazı kişilerde haftalarca sürebiliyor. Uzmanlar, influenza vakalarındaki artışa dikkat çekerken özellikle geçmeyen öksürük, yüksek ateş ve balgamın rengindeki değişiklikler konusunda uyarıyor.

Sonbaharın gelmesiyle birlikte solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşanıyor. Öksürük, halsizlik, ateş ve burun akıntısı gibi şikayetlerle hastanelere başvuranların sayısı yükselirken bazı hastalar belirtilerin uzun süre devam etmesinden yakınıyor. Uzmanlar, influenza başta olmak üzere farklı solunum yolu virüslerinin etkili olduğunu belirtiyor.

AİLEDE BİR KİŞİNİN HASTALANMASI YETİYOR

Gribal enfeksiyonlar aile içinde de hızla yayılabiliyor. Kırgınlık ve halsizlikle başlayan rahatsızlık, ilerleyen günlerde öksürük ve ateşle kendini gösterebiliyor. Bazı hastalarda mide bulantısı da görülürken iyileşme sürecinin uzaması dikkat çekiyor.

"İNFLUENZA ŞU AN ATAKTA"

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, hastanelerdeki yoğunluğa dikkat çekerek, "Koronavirüsle başladı, rinovirüs ile devam ediyor. İnfluenza şu an atakta, poliklinikler çok yoğun. Hapşırık, burun akıntısı ve hafif boğaz ağrısıyla başlıyor. Hasta olanlar çabuk toparlayamıyorlar. Hastalık uzun süre devam ediyor. İkincil enfeksiyonlar geliyor. Bronşitler geliyor, astım atakları geliyor." dedi.

BU BELİRTİLER VARSA HASTANEYE BAŞVURUN

Özellikle uzun süren öksürüğe karşı uyarıda bulunan Akkoyunlu, "Balgam sarı-yeşil renkli çıkmaya başlıyorsa, bir haftadan daha uzun süren bir öksürük atağı varsa ve ateş de buna eşlik ediyorsa hastaneye gelmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Hastalıktan korunmak için maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesini öneren Akkoyunlu, düzenli uyku, egzersiz ve dengeli beslenmenin de önemini vurguladı.

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