Fon soruşturmasında Taha Çakmak ve İnan Altınbaş dahil 15 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Fon soruşturmasında Taha Çakmak ve İnan Altınbaş dahil 15 kişi tutuklandı

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Fon soruşturmasında Taha Çakmak ve İnan Altınbaş dahil 15 kişi tutuklandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 15'i tutuklandı. Aralarında eski Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak ve Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Altınbaş'ın da bulunduğu şüpheliler cezaevine gönderilirken 7 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 22 şüphelinin hakimlik işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 15'i tutuklanırken 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İNAN ALTINBAŞ DA TUTUKLANANLAR ARASINDA

Mahkeme, Rüstem Karakaya, Burak Poyraz, Ömer Eryılmaz, Osman Saraç, Neda Soydan, Mustafa Zeki Kayahan, Anıl Tokat, Ali Cesur, Furkan Açar, Mehmet Ali Gedik, Taha Çakmak, İnan Altınbaş, Fatih Uğur, Ömer Ejder ve Hakan Eryılmaz'ın tutuklanmasına karar verdi.

7 KİŞİYE ADLİ KONTROL

Soruşturma kapsamında hakim karşısına çıkan Selay Turhan İnce, Ebru Avcı, Canan Özdemir, Abdullah Dal, Seda Tarım, Feyza Gözde Özdemir ve Erhan Tunç ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Böylece adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 15'i tutuklanırken 7'si hakkında adli kontrol kararı verilmiş oldu. Soruşturma devam ediyor.

TUTUKLAMA:

  • TAHA ÇAKMAK (eski Türkiye Sigorta Genel Müdürü)
  • İNAN ALTINBAŞ ( Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı)
  • OSMAN SARAÇ
  • RÜSTEM KARAKAYA
  • BURAK POYRAZ
  • ÖMER ERYILMAZ
  • NEDA SOYDAN
  • MUSTAFA ZEKİ KAYAHAN
  • ANIL TOKAT
  • ALİ CESUR
  • FURKAN AÇAR
  • MEHMET ALİ GEDİK
  • FATİH UĞUR
  • ÖMER EJDER
  • HAKAN ERYILMAZ

ADLİ KONTROL:

  • SELAY TURHAN İNCE
  • EBRU AVCI
  • CANAN ÖZDEMİR
  • ABDULLAH DAL
  • SEDA TARIM
  • FEYZA GÖZDE ÖZDEMİR
  • ERHAN TUNÇ
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İstanbul Cumhuriyet BaşsavcılığıTaha ÇakmakSigortaTürkiyeGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (10)

  • Bulut Orunlu Bulut Orunlu:
    peki Fatma Betül Kaya ? 3 2 Yanıtla
  • Ediz KOTRA Ediz KOTRA:
    Bu foncu AKP liler de tutuklanacaklar mı? 2 2 Yanıtla
  • musa kılıç musa kılıç:
    suclu varsa cezasini ceksinler 2 0 Yanıtla
  • Serdar Aşkın Serdar Aşkın:
    Fatma hanımın suçu yokmu anlamadım 0 0 Yanıtla
  • nahit.cansiz.dayi nahit.cansiz.dayi:
    çık çııııkkkkk en tepelerdekiler nerede mesela Binali Yıldırım en üst düzeyde!!!! 0 0 Yanıtla
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