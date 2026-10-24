Fon soruşturmasında Taha Çakmak ve İnan Altınbaş dahil 15 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 22 şüphelinin hakimlik işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 15'i tutuklanırken 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İNAN ALTINBAŞ DA TUTUKLANANLAR ARASINDA

Mahkeme, Rüstem Karakaya, Burak Poyraz, Ömer Eryılmaz, Osman Saraç, Neda Soydan, Mustafa Zeki Kayahan, Anıl Tokat, Ali Cesur, Furkan Açar, Mehmet Ali Gedik, Taha Çakmak, İnan Altınbaş, Fatih Uğur, Ömer Ejder ve Hakan Eryılmaz'ın tutuklanmasına karar verdi.

7 KİŞİYE ADLİ KONTROL

Soruşturma kapsamında hakim karşısına çıkan Selay Turhan İnce, Ebru Avcı, Canan Özdemir, Abdullah Dal, Seda Tarım, Feyza Gözde Özdemir ve Erhan Tunç ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Böylece adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 15'i tutuklanırken 7'si hakkında adli kontrol kararı verilmiş oldu. Soruşturma devam ediyor.

TUTUKLAMA:

TAHA ÇAKMAK (eski Türkiye Sigorta Genel Müdürü)

İNAN ALTINBAŞ ( Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı)

OSMAN SARAÇ

RÜSTEM KARAKAYA

BURAK POYRAZ

ÖMER ERYILMAZ

NEDA SOYDAN

MUSTAFA ZEKİ KAYAHAN

ANIL TOKAT

ALİ CESUR

FURKAN AÇAR

MEHMET ALİ GEDİK

FATİH UĞUR

ÖMER EJDER

HAKAN ERYILMAZ

ADLİ KONTROL: