Fon soruşturmasında Taha Çakmak ve İnan Altınbaş dahil 15 kişi tutuklandı

Fon soruşturmasında Taha Çakmak ve İnan Altınbaş dahil 15 kişi tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 15'i tutuklandı. Aralarında eski Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak ve Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Altınbaş'ın da bulunduğu şüpheliler cezaevine gönderilirken 7 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 22 şüphelinin hakimlik işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 15'i tutuklanırken 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İNAN ALTINBAŞ DA TUTUKLANANLAR ARASINDA
Mahkeme, Rüstem Karakaya, Burak Poyraz, Ömer Eryılmaz, Osman Saraç, Neda Soydan, Mustafa Zeki Kayahan, Anıl Tokat, Ali Cesur, Furkan Açar, Mehmet Ali Gedik, Taha Çakmak, İnan Altınbaş, Fatih Uğur, Ömer Ejder ve Hakan Eryılmaz'ın tutuklanmasına karar verdi.
7 KİŞİYE ADLİ KONTROL
Soruşturma kapsamında hakim karşısına çıkan Selay Turhan İnce, Ebru Avcı, Canan Özdemir, Abdullah Dal, Seda Tarım, Feyza Gözde Özdemir ve Erhan Tunç ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Böylece adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 15'i tutuklanırken 7'si hakkında adli kontrol kararı verilmiş oldu. Soruşturma devam ediyor.
TUTUKLAMA:
- TAHA ÇAKMAK (eski Türkiye Sigorta Genel Müdürü)
- İNAN ALTINBAŞ ( Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı)
- OSMAN SARAÇ
- RÜSTEM KARAKAYA
- BURAK POYRAZ
- ÖMER ERYILMAZ
- NEDA SOYDAN
- MUSTAFA ZEKİ KAYAHAN
- ANIL TOKAT
- ALİ CESUR
- FURKAN AÇAR
- MEHMET ALİ GEDİK
- FATİH UĞUR
- ÖMER EJDER
- HAKAN ERYILMAZ
ADLİ KONTROL:
- SELAY TURHAN İNCE
- EBRU AVCI
- CANAN ÖZDEMİR
- ABDULLAH DAL
- SEDA TARIM
- FEYZA GÖZDE ÖZDEMİR
- ERHAN TUNÇ
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