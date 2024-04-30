Netanyahu, dünya liderlerine UCM\'nin tutuklama emri çıkarmasını engellemeleri çağrısında bulundu

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dünya liderlerinde Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından İsrailli yetkililer hakkında tutuklama emri çıkarmasına engel olmaları çağrısı yaptı.

İsrailli yetkililer hakkında "Gazze Şeridi'nde savaş ve insanlık suçları işledikleri" suçlamasıyla yakında tutuklama emri çıkarılabileceği beklentilerinin arttığı İsrail'de Netanyahu, sosyal medya platformu X üzerinden konuşmasını yayınladı.

Netanyahu, UCM'ye "Ne (merkezi Hollanda'daki) Lahey'de ne de başka herhangi bir yerde alınan hiçbir karar, savaşın (7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de) tüm hedeflerine ulaşma kararlılığımızı zayıflatamaz." ifadeleriyle itiraz etti.

İsrail Başbakanı, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının amacının "kaçırılanların tamamını serbest bırakmak, Hamas'a karşı mutlak zafer kazanmak ve Gazze'nin İsrail için bir daha tehdit oluşturmamasını sağlamak" olduğunu söyledi.

Lübnan'daki Lübnanlı ve Filistinli gruplarla karşılıklı saldırılara işaret eden Netanyahu, "savaşın hedeflerinden bir diğerinin ise güvenliği yeniden tesis etmek ve vatandaşları yeniden kuzeydeki (Lübnan sınırlarındaki köy ve kasabalara) yerleştirmek" olduğunu belirtti.

Netanyahu," (Mısır sınırındaki Gazze Şeridi'nin güneyine) Refah'a gireceğiz ve başka seçeneğimiz yok. Orada Hamas tugaylarını yok edeceğiz ve savaşın tüm hedeflerine ulaşacağız." dedi.

Buranın "Hamas'ın son kalesi" olduğu gerekçesiyle felaketle sonuçlanacağı yönündeki uluslararası uyarılara rağmen Refah'ı işgal etmekte ısrar eden Netanyahu, "Bunu yapmamızı engellemek isteyen pek çok güç var ve yakın zamanda onlara UCM de katıldı." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, "Mahkemenin İsrail üzerinde hiçbir yetkisi yoktur; ordu ve devlet yetkilileri hakkında savaş suçları gerekçesiyle tutuklama emri çıkarması ihtimali tarihi bir skandaldır ve antisemizmdir." diye konuştu.

Tutuklama emri çıkarma olasılığına işaret eden Netanyahu, "özgür dünyanın liderlerine bu tehlikeli adımı durdurmak için tüm nüfuzlarını kullanmaları" çağrısında bulundu.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun 19 Nisan'daki haberinde, UCM'nin Gazze Şeridi'nde savaş suçları işlediği gerekçesiyle Başbakan Binyamin Netanyahu ve İsrailli üst düzey yetkililer hakkında uluslararası tutuklama emri çıkarma üzerinde çalıştığı duyurulmuştu.

İsrail'in "Walla" internet sitesindeki haberde, İsrailli yetkililerin UCM'nin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi hakkında tutuklama emri çıkartmaya hazırlandığı konusunda son iki haftadır daha fazla endişe duymaya başladığı belirtilmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı da UCM tarafından İsrailli yetkililer hakkında tutuklama emri çıkarılması ihtimalinde oluşabilecek yansımalara karşı dünyadaki büyükelçiliklerinden hazırlıklı olmalarını istemişti.