Netanyahu, dünya liderlerine UCM'nin tutuklama emri çıkarmasını engellemeleri çağrısında bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Netanyahu, dünya liderlerine UCM'nin tutuklama emri çıkarmasını engellemeleri çağrısında bulundu

Netanyahu, dünya liderlerine UCM\'nin tutuklama emri çıkarmasını engellemeleri çağrısında bulundu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrailli yetkililer hakkında tutuklama emri çıkarması ihtimaline karşı dünya liderlerine çağrıda bulundu. Netanyahu, UCM'nin savaş suçları gerekçesiyle tutuklama emri çıkarmasının tarihi bir skandal olduğunu ve antisemitizm olduğunu belirtti. İsrail Dışişleri Bakanlığı da büyükelçiliklere olası yansımalar için hazırlıklı olmaları talimatı verdi.

30.04.2024 22:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dünya liderlerinde Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından İsrailli yetkililer hakkında tutuklama emri çıkarmasına engel olmaları çağrısı yaptı.

İsrailli yetkililer hakkında "Gazze Şeridi'nde savaş ve insanlık suçları işledikleri" suçlamasıyla yakında tutuklama emri çıkarılabileceği beklentilerinin arttığı İsrail'de Netanyahu, sosyal medya platformu X üzerinden konuşmasını yayınladı.

Netanyahu, UCM'ye "Ne (merkezi Hollanda'daki) Lahey'de ne de başka herhangi bir yerde alınan hiçbir karar, savaşın (7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de) tüm hedeflerine ulaşma kararlılığımızı zayıflatamaz." ifadeleriyle itiraz etti.

İsrail Başbakanı, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının amacının "kaçırılanların tamamını serbest bırakmak, Hamas'a karşı mutlak zafer kazanmak ve Gazze'nin İsrail için bir daha tehdit oluşturmamasını sağlamak" olduğunu söyledi.

Lübnan'daki Lübnanlı ve Filistinli gruplarla karşılıklı saldırılara işaret eden Netanyahu, "savaşın hedeflerinden bir diğerinin ise güvenliği yeniden tesis etmek ve vatandaşları yeniden kuzeydeki (Lübnan sınırlarındaki köy ve kasabalara) yerleştirmek" olduğunu belirtti.

Netanyahu," (Mısır sınırındaki Gazze Şeridi'nin güneyine) Refah'a gireceğiz ve başka seçeneğimiz yok. Orada Hamas tugaylarını yok edeceğiz ve savaşın tüm hedeflerine ulaşacağız." dedi.

Buranın "Hamas'ın son kalesi" olduğu gerekçesiyle felaketle sonuçlanacağı yönündeki uluslararası uyarılara rağmen Refah'ı işgal etmekte ısrar eden Netanyahu, "Bunu yapmamızı engellemek isteyen pek çok güç var ve yakın zamanda onlara UCM de katıldı." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, "Mahkemenin İsrail üzerinde hiçbir yetkisi yoktur; ordu ve devlet yetkilileri hakkında savaş suçları gerekçesiyle tutuklama emri çıkarması ihtimali tarihi bir skandaldır ve antisemizmdir." diye konuştu.

Tutuklama emri çıkarma olasılığına işaret eden Netanyahu, "özgür dünyanın liderlerine bu tehlikeli adımı durdurmak için tüm nüfuzlarını kullanmaları" çağrısında bulundu.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun 19 Nisan'daki haberinde, UCM'nin Gazze Şeridi'nde savaş suçları işlediği gerekçesiyle Başbakan Binyamin Netanyahu ve İsrailli üst düzey yetkililer hakkında uluslararası tutuklama emri çıkarma üzerinde çalıştığı duyurulmuştu.

İsrail'in "Walla" internet sitesindeki haberde, İsrailli yetkililerin UCM'nin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi hakkında tutuklama emri çıkartmaya hazırlandığı konusunda son iki haftadır daha fazla endişe duymaya başladığı belirtilmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı da UCM tarafından İsrailli yetkililer hakkında tutuklama emri çıkarılması ihtimalinde oluşabilecek yansımalara karşı dünyadaki büyükelçiliklerinden hazırlıklı olmalarını istemişti.

Kaynak: AA

İsrail, Dünya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu, dünya liderlerine UCM'nin tutuklama emri çıkarmasını engellemeleri çağrısında bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Meydanı mitinge uygun değil, muhalefet 1 Mayıs’a gölge düşürmeye çalışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Meydanı mitinge uygun değil, muhalefet 1 Mayıs'a gölge düşürmeye çalışıyor
17:59 Adıyaman’da iki polisi şehit eden ve tutuklanan polis memurunun ifadesi ortaya çıktı Adıyaman'da iki polisi şehit eden ve tutuklanan polis memurunun ifadesi ortaya çıktı
17:53 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ’’Mehmet Şimşek’’ açıklaması: Desteğimiz tamdır AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ''Mehmet Şimşek'' açıklaması: Desteğimiz tamdır
16:47 Küçükçekmece’de belediyenin çukuruna düşerek can veren Edanur’un annesinin Türk vatandaşlığı başvurusu onaylandı Küçükçekmece'de belediyenin çukuruna düşerek can veren Edanur'un annesinin Türk vatandaşlığı başvurusu onaylandı
11:58 ABD’deki Columbia Üniversitesi’nde Filistin yanlısı öğrenciler dekanlık binasını bastı ABD'deki Columbia Üniversitesi'nde Filistin yanlısı öğrenciler dekanlık binasını bastı
21:47 BBP lideri Destici’den, ABB’nin amblem değişikliği teklifine tepki: Ankara’da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu değil BBP lideri Destici'den, ABB'nin amblem değişikliği teklifine tepki: Ankara'da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu değil
21:15 Mehmet Büyükekşi şimdi ne yapacak Erken seçime gitmek zorunda kaldı Mehmet Büyükekşi şimdi ne yapacak? Erken seçime gitmek zorunda kaldı
20:45 5 futbolcu, kara para aklama ve yasa dışı bahis soruşturmasında ifade verecek 5 futbolcu, kara para aklama ve yasa dışı bahis soruşturmasında ifade verecek
19:16 Eski ABD Başkanı Trump’a “sus payı“ davasında “konuşma yasağı“nı ihlalden para cezası Eski ABD Başkanı Trump'a "sus payı" davasında "konuşma yasağı"nı ihlalden para cezası
19:13 Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 1500 liraya çıkarıldı Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 1500 liraya çıkarıldı
18:43 Kütahya’da berbere düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldürüldü Kütahya'da berbere düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldürüldü
18:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin yeri ve saati belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin yeri ve saati belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 22:21:46. #1.11#
SON DAKİKA: Netanyahu, dünya liderlerine UCM'nin tutuklama emri çıkarmasını engellemeleri çağrısında bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement