BBP lideri Destici'den, ABB'nin amblem değişikliği teklifine tepki: Ankara'da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu değil - Son Dakika
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Politika

BBP lideri Destici'den, ABB'nin amblem değişikliği teklifine tepki: Ankara'da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu değil

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BBP lideri Mustafa Destici, Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetiminin, kentin ambleminin yarışma ile Ankaralılara sorulmasına dair teklifine sert tepki gösterdi. Destici, "Burası artık bir Türk İslam devleti ve Ankara da bu Türk İslam devletinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkenti. Bizim Hititlerle falan da bir alakamız yok. Ankara'da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu değil." ifadelerini kullandı.

30.04.2024 21:47  Güncelleme: 22:03
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) yönetiminin, kentin ambleminin yarışma ile Ankaralılara sorulmasına dair teklifi, siyasi partilerin gruplarına sunmasına ilişkin, "Bu amblem mevzusunu tabulaştırmamak, kutsallaştırmamak lazım. Burası artık bir Türk İslam devleti ve Ankara da bu Türk İslam devletinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkenti. Bizim Hititlerle falan da bir alakamız yok. Ankara'da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu değil." dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ve heyetini ziyaret etti. Destici, daha sonra genel merkez binasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

BBP lideri Destici'den, ABB'nin amblem değişikliği teklifine tepki: Ankara'da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu değil

"AMBLEMLER DEĞİŞMEZ DİYE BİR ŞEY YOK"

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin "amblem değişikliği" açıklaması ile ilgili Destici, "Bu amblem mevzusunu tabulaştırmamak, kutsallaştırmamak lazım. Elbette değişebilir. Yani bizim buna bir itirazımız yok. Ama Hitit güneşini getirmeye kalkarsan ben buna itiraz ederim. Yani burası bir Türk İslam devleti artık ve Ankara'da bu Türk İslam devletinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkenti. Dolayısıyla da bizim Hititlerle falan da bir alakamız yok. Ankara'da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu falan değil. Dolayısıyla da onun üzerinden Ankara üzerinden kaç devlet, millet geçmiş uygarlık geçmiş. Dolayısıyla da daha güzel Türk'ü, İslam'ı, Türkiye Cumhuriyeti devletini, başkent oluşunu vurgulayan daha güzel bir amblem ortaya çıkarsa niye olmasın? Ama Hitit Güneşi'ne dönecekse biz ona evet demeyiz. Oradaki arkadaşlarımız da evet demesin. Ama daha güzel bir amblem, daha şık bir amblem olabilir. Yani amblemler değişmez diye bir şey yoktur yani. Bunları da tabulaştırmamak lazım. Değişebilir ama kültürümüzü, inancımızı ve devletimizi temsil etmek şartıyla." ifadelerini kullandı.

BBP lideri Destici'den, ABB'nin amblem değişikliği teklifine tepki: Ankara'da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu değil

NE OLMUŞTU?

Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB), belediyenin resmi ambleminin belirlenmesi konusunda kararın yarışmayla halka bırakılması için Belediye Meclisi'ndeki siyasi parti gruplarına teklifte bulunulacağı duyurulmuştu. Belediyeden yapılan açıklamada, "ABB Meclisi'nde CHP Grubu 3'te 2 çoğunluğu sağlayamamakta ve tek başına amblem değiştirme kararı alamamaktadır." ifadelerine yer verilmişti.

BBP lideri Destici\'den, ABB\'nin amblem değişikliği teklifine tepki: Ankara\'da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu değil
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika BBP lideri Destici'den, ABB'nin amblem değişikliği teklifine tepki: Ankara'da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Bu Kim: miss gibi amblem neden durduk yere degişdirmek istiyorlar acaba ?? 41 17 Yanıtla
  • YUSUF CANER: Bu kim 26 21 Yanıtla
  • Mesut Erdoğan: Sn destici haklı 33 14 Yanıtla
  • Eski Tüfek.: Sizin site'de yorumlar da mülakat esasına göre kabul görüyor herhalde..:) Tek tip ve tek düşünce şekli bu ülkede maya tutmaz artık ,bilginiz olsun.....her görüşe yer vermelisiniz ,etik habercilik ve saygı gereği.... 4 5 Yanıtla
  • Ekrem Korkmaz: Birşeyler yapmaya çalışılıyor,,,, 4 1 Yanıtla
  • Serkan Alkan null: Bir gün herkes çorumlu olacak ?????? (Hitit) 0 0 Yanıtla

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