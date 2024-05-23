Karacabey'de mevsimlik tarım işçilerine destek çalışması yapıldı - Son Dakika
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Karacabey'de mevsimlik tarım işçilerine destek çalışması yapıldı

Karacabey\'de mevsimlik tarım işçilerine destek çalışması yapıldı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, çadırlarda konaklayan mevsimlik tarım işçilerinin ihtiyaç ve taleplerinin tespiti için çalışma yapıldı. Karacabey Kaymakamı Hakan Kafkas ve Belediye Başkanı Fatih Karabatı, mevsimlik tarım işçileriyle bir araya gelerek sorunlarını dinledi ve yaşamlarını kolaylaştırmak için çözüm önerileri sundu. İşçilerin temel ihtiyaçları karşılanırken, düzenli sağlık taramaları da yapıldı. İşçiler, yapılan çalışmalardan dolayı yetkililere teşekkür etti.

23.05.2024 13:43
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde, çadırlarda konaklayan mevsimlik tarım işçilerinin ihtiyaç ve taleplerinin tespiti için çalışma yapıldı.

Karacabey Kaymakamı Hakan Kafkas ve Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Bakırköy mevkisinde mevsimlik tarım işçileriyle bir araya geldi.

Kafkas ve beraberindekiler, çadırlarda kalan işçilerin yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla sorunlarının giderilmesi konusunda yapılması gerekenleri görüştü. Çocuklarla da sohbet eden idareciler, onlara hediyeler verdi.

"İlçemize hoş geldiniz. Devlet her zaman yanınızda." diyen Kafkas, yerel yönetimle mevsimlik tarım işçilerinin yaşamlarını kolaylaştıracak ne varsa yapmaya gayret göstereceklerini bildirdi.

Karacabey'de çalışmaktan mutlu olduklarını dile getiren, yalnızca eskiden çadırlarının yenilenmesini isteyen işçiler ise ilgilerinden dolayı Kafkas ve Karabatı ile yetkililere teşekkür etti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı illerden çocukların da bulunduğu 210 kişinin ilçeye geldiği bildirildi.

Elektrik, su, tuvalet, banyo gibi temel ihtiyaçlarının karşılandığı mevsimlik tarım işçilerinin düzenli sağlık taramalarının da yapıldığı öğrenildi.

Ziyarette, İlçe Emniyet Müdürü Ümit Şahin, Jandarma Komutanı Binbaşı Mahir Yağmur, Milli Eğitim Müdürü Hacı Ongun, Tarım ve Orman Müdürü Vekili İrfan Hızlıbaş, Müftü Abdullah Karaca, Sağlık Müdürü Dr. Volkan Çiğdem, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Emre Kurtuluş ile Bakırköy Mahallesi Muhtarı Cengiz Kula hazır bulundu.

Yıllardır Karacabey Ovası'na gelerek tarlalarda yevmiye karşılığı çalışan tarım işçileri, eylül ayında sezonun sona ermesiyle memleketlerine dönüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karacabey'de mevsimlik tarım işçilerine destek çalışması yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karacabey'de mevsimlik tarım işçilerine destek çalışması yapıldı - Son Dakika
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