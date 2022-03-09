Son dakika haberi | Türkiye'ye altın madalya kazandıran sporcular ödüllendirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Türkiye'ye altın madalya kazandıran sporcular ödüllendirildi

09.03.2022 17:00
Son dakika haberi | Türkiye'ye altın madalya kazandıran sporcular ödüllendirildi

Son dakika haberi... Macaristan'ın Eger kentinde düzenlenen Dünya Kulüplerarası Paletli Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden Bakırköy Ata Spor Kulübü sporcuları altın madalya ile döndü.

Macaristan'ın Eger kentinde düzenlenen Dünya Kulüplerarası Paletli Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden Bakırköy Ata Spor Kulübü sporcuları altın madalya ile döndü.

Dünya Kulüplerarası Paletli Yüzme Şampiyonası, Macaristan'ın Eger kentinde 25-27 Şubat tarihleri arasında düzenlendi. Bakırköy Ata Spor Kulübü sporcuları; Bülent Akgün, Muhammet Baran İşcan, Ali Buğra Yiğit ve Ege Yankı Güneş'ten oluşan takım 4x100 bayrak yarışında Türkiye'ye altın madalya kazandı.

Takım halinde şampiyon olan ve altın madalya alan 4x100 metre bayrak takımının sporcularına ve antrenörleri Özkan İlhan ve Canberk Babaoğlu'na madalya, sertifika ve plaket takdim edildi. Ayrıca sporcuların annelerine Bakırköy Ata Spor Kulübü yöneticileri tarafından özel olarak tasarlanan ay-yıldızlı kolye hediye edildi.

Ödül törenine; Bakırköy Ata Spor Kulübü kurucu su ve Bakırköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sait Babaoğlu, İSTEK İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Altay Burak Dalan, Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Fatih Çepni, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Yusuf Akgün, Yeşilköy 50. Yıl Anadolu Lisesi Müdürü Halil İbrahim Akpolat katıldı.

"Altın madalya ülkemizi gururlandırmıştır"

Bakırköy Ataspor Kulübü Kurucu Başkanı Sait Babaoğlu ise yaptığı konuşmada, "Hiçbir başarının tesadüf olmadığı 20 yıl önce kurulan birliktelik ile gösterilmiştir. Bakırköy Ataspor Kulübü, su sporlarında başarılar elde etmiştir. Antrenörümüz Canberk Babaoğlu'nun yetiştirdiği Derin Toparlak, Dünya Su Yarışları'na davet edilmiştir. Burada altın madalya kazandırarak ülkemizi ve bizi gururlandırmıştır" dedi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ise, şampiyonların kendilerini gururlandırdığını ve yeğeninin de bunlardan birisi olduğu için mutlu olduğunu söyleyerek, Bakırköy Ata Spor Kulübü'ne başarılarının devamını diledi. - İSTANBUL

Son dakika haberi | Türkiye'ye altın madalya kazandıran sporcular ödüllendirildi
Son dakika haberi | Türkiye'ye altın madalya kazandıran sporcular ödüllendirildi
Son dakika haberi | Türkiye'ye altın madalya kazandıran sporcular ödüllendirildi
Son dakika haberi | Türkiye'ye altın madalya kazandıran sporcular ödüllendirildi

YORUMLAR
500
'7. İstanbul Publishing Fellowship Programı' başladı '7. İstanbul Publishing Fellowship Programı' başladı

Macaristan, Bakırköy, Türkiye, Altın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi | Türkiye'ye altın madalya kazandıran sporcular ödüllendirildi - Son Dakika


Son Dakika
17:15 Galatasaray'dan 13 hakem kararına tepki geldi: Türk futbolundaki büyük sorunların varlığının bir kabulüdür
17:03 Tren istasyonunda herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye giren çift, az kalsın linç ediliyordu
16:55 Son dakika: Akaryakıta bir zam daha! Benzin 21 lirayı, motorin ise 25 lirayı geçti
16:53 Barcelona'nın hocası Xavi itiraf etti: Kerem Aktürkoğlu beni şaşırttı
16:49 Gezici Araştırma'nın Şubat 2022 anketi açıklandı! Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekti
16:49 İstanbul'da yoğun kar yağışı alarmı! İşte önlem için uygulanacak kısıtlamaların tamamı
16:41 İsrail Cumhurbaşkanı'ndan kritik ziyaret! 19 yıl sonra Türkiye'ye geldi
16:38 Yağ kuyruklarına ihracat yasağı önlemi!
16:38 Ukrayna'dan "Çernobil" uyarısı: Elektriği kesildi, jeneratörlerin 48 saatlik kapasitesi var, 48 saat sonra radyasyon sızıntısı başlar
16:30 Elektrik faturasının az gelmesi için neler yapmalıyız! Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Aytac anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 17:25:50. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Türkiye'ye altın madalya kazandıran sporcular ödüllendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement