Akçakale\'de 9 yaşındaki çocuk, öğretmenin kullandığı otomobilin çarpmasıyla öldü

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Bulduk (9), öğretmen İrem P. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

ANİDEN YOLA ÇIKAN ÇOCUĞA ÇARPTI

Kaza, Akçakale-Ceylanpınar kara yolu Akdiken Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İlçe merkezine doğru ilerleyen öğretmen İrem P. yönetimindeki 27 AZT 019 plakalı otomobil, iddiaya göre karşıya geçmek için aniden yola çıkan Hasan Bulduk'a çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hasan Bulduk'un hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil sürücüsü İrem P. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.