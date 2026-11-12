CHP İstanbul İl Başkanı Yüksel, Beykoz\'da hukukun herkes için savunulmasını istedi

Haber: Berfin BAYSAN/Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, İstanbul genelinde sürdürülen örgüt buluşmaları kapsamında Ümraniye, Üsküdar ve Beykoz ilçe başkanlıklarını ziyaret etti. Beykoz'da partililere ve vatandaşlara hitap eden Yüksel, CHP içerisindeki tartışmalara, hukuk ve adalet anlayışına, ekonomik sorunlara ve partiye geri dönüş sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yüksel, hukukun ve adaletin siyasi ayrım gözetmeksizin herkes için savunulması gerektiğini vurguladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, İstanbul genelinde yürütülen örgüt buluşmaları kapsamında ilçe ziyaretlerini sürdürdü. İlk olarak Ümraniye ve Üsküdar İlçe Başkanlığını ziyaret eden Yüksel, programının devamında Beykoz İlçe Başkanlığına geçti. Burada partililerle bir araya gelen Yüksel, Türkiye'nin toplumsal yapısı, CHP'nin siyasi yaklaşımı, ekonomik koşullar ve parti içindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

HUKUKUN ÖNEMİNE DEĞİNİLDİ

Konuşmasında Türkiye'nin farklı kimlik ve kültürlerden oluşan toplumsal yapısına dikkat çeken Yüksel, Anadolu'nun farklı bölgelerinden gelen vatandaşların ortak bir toplumsal geçmişe sahip olduğunu ifade etti. Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Karadenizli, Doğulu, Batılı ve farklı etnik kökenlerden vatandaşların ortak değerler etrafında bir arada yaşadığını belirten Yüksel, Cumhuriyet'in de bu ortak birikimin sonucu olarak kurulduğunu söyledi. Yüksel, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu tartışmayı iyi anlamak gerekiyor. Bu topraklarda devlet ne zaman bir kriz yaşasa ki seyrediyorsunuz, ilahiler eşliğinde Yunus Emre Vakfı da soyuluyor. İzmir Marşı'yla deprem paraları da soyuluyor. Hükümetin yönettiği kurum ve kuruluşlardan da kötü kokular geliyor. Ya muhalefetin yönettiği belediyelerden de. Onun için sadece hukuku kendi mahallemiz için aramayacağız. Hukuku, adaleti, hakkı her mahalle, her farklı mahalle ve her farklı vatandaşımızın hukuku görerek arayacağız" dedi.

EKONOMİK SORUNLAR DİLE GETİRİLDİ

Yüksel, konuşmasında şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde olan şu: Bu topraklarda ne zaman toplum umutsuzluğa düşse, ne zaman gerek ekonomik gerek sosyolojik sıkıntılarla karşı karşıya kalsak, Anadolu'nun çocukları bir refleks üretiyor. Bu milli bir refleks. Bu kamucu bir refleks. Bu yurtsever bir refleks. Sağımdan solumdan, benden mi ondan mı diye bakmayan bir refleks. Bu devletin, bu milletin kazanımlarını kim şahsi cebine koyuyorsa oraya müdahale eden bir refleks. Bu milli bir refleks. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait olan bir refleks. Sadece birileri gibi 'Aman ne olursa olsun iktidar olalım kardeşim. Ne olursa olsun sesinizi çıkarmayın. Görmezden gelin. Bunlar bizdendir. Üstünü örtün. Aman bunlar bizdendir. Duymazlıktan gelin.' diyen bir anlayışa sahip değiliz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ömrünü bu devlete, bu millete vakfetmiş bir liderdir. Ve sonunu düşünmeden, başına gelecekleri hiç hesap kitap etmeden ayağa kalkmıştır. O sakin haliyle belki evladım dediği kişilere bile hata yaptığı zaman yetimin hakkına el uzatanlardan, devletin malına el uzatanlardan kendi kuvvetince bizlerle birlikte hesap sorma niyetindedir. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi bu topraklara ait büyük bir reflekstir. Bu refleksin kıymetini Türk halkıyla, halklarımızla paylaşmamız gerekiyor. Sabahtan beri sokaklardayım. Esnafımızı ziyaret ediyorum, vatandaşlarımızla konuşuyorum. Emeklilerin hali gerçekten perişan. Esnaf hakikaten sokaktaki ekonomiyi en iyi bilenler ama baktım bugün gerçekten üzgünler. Kendi işlerinden dolayı üzgünlük duyuyorlar. Hem de o veresiye defterlerinde komşusunun halini, mahallenin halini görüyor. Bir kez daha üzülüyor. Bayağı veresiye defterleri kabarmış. Emekliler gerçekten kan ağlıyor. Öğrenciler çok sıkıntı çekiyor. Ev hanımları ciddi manada zorluk çekiyor. Tabii bunların hepsini yaratan, biraz önce söylemeye çalıştığım, ifade etmeye çalıştığım değerlerin yitimi.

"FARKLI DÜŞÜNCELERE SAHİP OLANLARLA KUCAKLAŞACAĞIZ"

Değerli dostlar, unutmayın. Farklı fikirlerde olabiliriz. Farklı düşüncelere sahip olabiliriz. Farklı partilere oy vermiş ya da verecek olabiliriz. Ama Anadolu'nun o kadim halklarının hiçbir zaman birbirinden ayrılmayacağı özellikleri var. Çocuktum, hatırlardım, hatırlarım, sizler de hepiniz gelirdiniz. Bırakın akrabanızı, ailenizi. Mahallede bir cenaze olduğu zaman evde hemen annemiz gelirdi. Biz çocuktuk, farkına varmasak bile televizyonlar kapatılırdı. 5 kişilik yemek pişiriliyorsa 20 kişilik pişirilip o cenaze evine gidilirdi. Ve o cenaze evinin sahipleri dışarı çıkmayana kadar o evde radyo, televizyon açılmazdı. Evet, Batı birçok bilimde, felsefede ilerledi ama maalesef bizde olup da onlarda olmayan vardı. Anadolu topraklarının en sahip olduğu iş merhamettir, vicdandır, bu duygulardır. Kim olursa olsun. Onun için bu özelliğimiz bizi akılla birlikte Cumhuriyet'i yaratmamıza neden oldu. Çünkü Anadolu halkının bu özellikleri bir milli reflekstir diye tanımlıyorum.

Onun içindir ki Cumhuriyet Halk Partisi de Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde bu ülkenin, bu insanların birikimlerine, kazanımlarına el sürenleri asla affetmeyecek. Asla affetmeyecek. Bizler de Sayın Genel Başkanımızın yanında, bu ülke insanlarının birikimlerine, bu ülke insanlarının kazanımlarına el uzatmış olanlara, bir bakıma bu millete ihanet etmiş olanlara hiçbir zaman kucak açmayacağız. Ama bizim vatandaşla, o samimi, o televizyondan aldığı bilgilerle yanıltılmış olan arkadaşlarımızla hiçbir derdimiz yok. Sevgili Başkanım, sizler de kucağınızı sonuna kadar açarsınız. Belli durumlardan dolayı ötekileştirilmiş, bizden ayrılmış olan arkadaşlarımız biliyorum ki otuz dokuz ilçede organizasyonlar yapılıyor, geri dönüş için insanlar büyük bir hevesle, büyük bir inançla bir hazırlık yapıyor. Herkese biz de kucağımızı açacağız ama genel başkanımızın tarif ettiği gibi hukuksuz işlere bulaşmışlarla işimiz olmayacak. Şaibeli işlere bulaşmış kişilerle işimiz olmayacak. Ama farklı düşünceye zaman zaman sahip olan arkadaşların hepsiyle kucaklaşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi bu devleti ve bu milleti inşa etmiş bir parti. Onun için her türlü farklılığı, her türlü farklı düşünceyi biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak kendi bağrında eriteceğiz. Bu milletin dirliğini ve birliğini ilk başta ikame edecek olan Cumhuriyet Halk Partililerdir."