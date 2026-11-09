Gazeteci Tarık Devrim, Enis Berberoğlu'nun katıldığı törenle toprağa verildi. - Son Dakika
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Gazeteci Tarık Devrim, Enis Berberoğlu'nun katıldığı törenle toprağa verildi.

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Gazeteci Tarık Devrim, Enis Berberoğlu\'nun katıldığı törenle toprağa verildi.
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Gazeteci Tarık Devrim, Enis Berberoğlu\'nun katıldığı törenle toprağa verildi.
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Pazar günü 67 yaşında hayatını kaybeden gazeteci Tarık Devrim için Üsküdar Şakirin Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Enis Berberoğlu ile gazeteci arkadaşları ve yakınlarının katıldığı törenin ardından Devrim, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

(İSTANBUL) Pazar günü yaşamını yitiren sürekli basın kartı sahibi gazeteci Tarık Devrim son yolculuğuna uğurlandı.

Pazar günü yaşamını yitiren sürekli basın kartı sahibi gazeteci Tarık Devrim (67) için Üsküdar Şakirin Camisinde öğle vakti cenaze namazı kılındı.  Hürriyet gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni olan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, gazeteci arkadaşları ve yakınlarının katılımıyla düzenlenen törenin ardından Tarık Devrim, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TARIK DEVRİM KİMDİR?

1957 yılında Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde doğdu. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'den mezun oldu. Mesleğe 1978 yılında Hürriyet Gazetesi'nde Londra Bürosunda muhabir olarak başladı. Yaklaşık 40 yıl Hürriyet Gazetesi'nde muhabir, istihbarat şefi, yazı işleri müdürü olarak görev yaptı. Evli ve bir çocuk sahibiydi. Sürekli Basın Kartı taşıyordu.

Kaynak: ANKA
Enis BerberoğluÜsküdarGüncelPazarSon Dakika

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