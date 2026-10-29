Tutuklu Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, 29 Ekim'i hücresinde kutladı - Son Dakika
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Tutuklu Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, 29 Ekim'i hücresinde kutladı

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Tutuklu Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, 29 Ekim\'i hücresinde kutladı
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Tutuklu Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, 29 Ekim mesajında 90 gündür özgürlükten yoksun olduğunu ve bayramı hücresinde kutladığını belirtti. Dedetaş, kalbinin ve Cumhuriyet sevgisinin Üsküdar'da olduğunu söyleyerek Cumhuriyet'in 103. yılını kutladı.

(İSTANBUL) - Tutuklu Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Aramızdaki mesafeye rağmen kalbim ve Cumhuriyet sevgim sizlerle Üsküdar'da olacak. Hepinizi hasretle kucaklıyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, bağımsızlığımız uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve özlemle anıyor, şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun" ifadesini kullandı.

Tutuklu Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Dedetaş'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamaya yer verildi.

"Kıymetli Komşularım, ilk defa bu bayram, en kıymetli emanetimizi, Cumhuriyetimizi, 90 gündür özgürlüğümden yoksun ve belki de ilk defa özgür olmanın kıymetini bu kadar derinden hissederek bir hücrede bir başıma kutluyorum" diyen Dedetaş'ın mesajı şu şekilde:

"Çok sevdiğim bir arkadaşımın, daha ilk günlerde posta ile gönderdiği Türk Bayrağı kartpostalına bakarak, Üsküdar'da o hep birlikte coşku ile kutladığımız, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını özlemle andığımız gururlu telaşlarımızı düşünüyorum ve bir kez daha hatırlıyorum: Ne kıymetli şey özgürlük. Tüm eğitimini devlet okullarında almış ve bunu geri ödeme sorumluluğu ile 22 yıldır durmaksızın çalışan, aldığı sorumlulukları eksiksiz yerine getirme gayretinde olan bir Cumhuriyet kadını olarak biliyorum ki; kendi kimliklerimizle, barış içinde var olmamızın yegane yolu Cumhuriyetimizin ve onun kazanımlarına sahip çıkmaktır.

"CUMHURİYET, ONURLU YAŞAMANIN TEMİNATIDIR"

Cumhuriyet özgürlüğün, eşitliğin, adaletin ve onurlu yaşamanın teminatıdır, hukukun üstünlüğüne inanmak, dürüstlükten ve adaletten sapmamak, her durumda vicdanımızın sesini dinlemektir. Tüm farklılıklara rağmen bir arada kardeşçe yaşayabilmektir. Bundan bir asır önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk bağımsızlığa giden yolun ancak millet iradesi ile çizileceğini vurgulayarak 'milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' demiş ve yola çıkmıştır.

"KALBİM ÜSKÜDAR'DA"

Yolun sonunda Cumhuriyeti ilan ederek, en kıymetli hazinesini bizlere emanet etmiş ve 'Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır' demiştir. Bu sözün ışığında, emanete sahip çıkma bilinci ile, Cumhuriyetin kıymetini bugün dünden daha iyi bilerek, onu anlamanın idraki ile görevimize dört elle sarılacağız. Umarım sizler, hep birlikte, bu coşkuyu yüreklerinizde hissederek, daha nice bayramların teminatı olan yurttaşlık duygusu ve coşku ile güzel bir bayram geçirirsiniz. Aramızdaki mesafeye rağmen kalbim ve Cumhuriyet sevgim sizlerle Üsküdar'da olacak. Hepinizi hasretle kucaklıyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, bağımsızlığımız uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve özlemle anıyor, şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun."

Kaynak: ANKA
Sinem DedetaşPolitika29 EkimÜsküdarGüncelSon Dakika

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