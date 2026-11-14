İstanbul Güngören\'de lodosun devirdiği ağaç nedeniyle sokak trafiğe kapandı

İstanbul Güngören'de lodosun devirdiği ağaç nedeniyle sokak trafiğe kapandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Lodos, İstanbul'da gece saatlerinde etkisini sürdürdü; Üsküdar ve Beşiktaş sahillerinde dev dalgalara yol açtı. Güngören'de lodosun devirdiği ağaç sokak trafiğini kapatınca itfaiye ekipleri ağacı keserek yolu yeniden ulaşıma açtı.
İSTANBUL'da gece saatlerinde lodos etkili oldu. Üsküdar ve Beşiktaş sahillerinde denizde dev dalgalar oluştu. Güngören'de ise lodos nedeniyle ağaç yola devrildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da önceki gün başlayan lodos, bu gece saatlerinde de etkisini sürdürdü. Üsküdar ve Beşiktaş sahillerinde etkili olan lodos nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu.
GÜNGÖREN'DE AĞAÇ YOLA DEVRİLDİ
Güngören Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi Gülbayır Sokak'ta saat 23.30 sıralarında lodos nedeniyle ağaç yola devrildi. Sokak trafiğe kapanırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağaç, ekiplerin çalışmasıyla kesilerek yoldan kaldırılırken, sokak yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: DHA
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