İstanbul Güngören'de lodosun devirdiği ağaç nedeniyle sokak trafiğe kapandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İstanbul Güngören'de lodosun devirdiği ağaç nedeniyle sokak trafiğe kapandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul Güngören\'de lodosun devirdiği ağaç nedeniyle sokak trafiğe kapandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul Güngören\'de lodosun devirdiği ağaç nedeniyle sokak trafiğe kapandı
Haber Videosu

Lodos, İstanbul'da gece saatlerinde etkisini sürdürdü; Üsküdar ve Beşiktaş sahillerinde dev dalgalara yol açtı. Güngören'de lodosun devirdiği ağaç sokak trafiğini kapatınca itfaiye ekipleri ağacı keserek yolu yeniden ulaşıma açtı.

İSTANBUL'da gece saatlerinde lodos etkili oldu. Üsküdar ve Beşiktaş sahillerinde denizde dev dalgalar oluştu. Güngören'de ise lodos nedeniyle ağaç yola devrildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da önceki gün başlayan lodos, bu gece saatlerinde de etkisini sürdürdü. Üsküdar ve Beşiktaş sahillerinde etkili olan lodos nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu.

GÜNGÖREN'DE AĞAÇ YOLA DEVRİLDİ

Güngören Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi Gülbayır Sokak'ta saat 23.30 sıralarında lodos nedeniyle ağaç yola devrildi. Sokak trafiğe kapanırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağaç, ekiplerin çalışmasıyla kesilerek yoldan kaldırılırken, sokak yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: DHA
Yerel HaberlerHava DurumuBeşiktaşİstanbulİtfaiyeÜsküdarGüncelÇevreYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ecevit’in davetiyle CHP’ye katılmıştı 60 yıl sonra çizgisini değiştirdi Ecevit'in davetiyle CHP'ye katılmıştı! 60 yıl sonra çizgisini değiştirdi
Şara’nın eşi Latife el-Durubi’nin inanılmaz yükselişi Şara'nın eşi Latife el-Durubi'nin inanılmaz yükselişi
Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Beren Gökyıldız 17 yaşında: Yeni filminde zengin kasaba kızı Ayça olacak Beren Gökyıldız 17 yaşında: Yeni filminde zengin kasaba kızı Ayça olacak
Gönüllü fon iadesi: Türkiye Sigorta’dan 1 milyar 599 milyon 887 bin 908 TL Gönüllü fon iadesi: Türkiye Sigorta'dan 1 milyar 599 milyon 887 bin 908 TL
Arda Güler dünyayı ayağa kaldırdı Avrupa basını mest oldu Arda Güler dünyayı ayağa kaldırdı! Avrupa basını mest oldu
İbrahim Tatlıses’in torununu gören dönüp bir daha bakıyor İbrahim Tatlıses'in torununu gören dönüp bir daha bakıyor
COP31’de Meryem Uzerli ile eş-Şara yan yana poz verdi, kıyafetler öne çıktı COP31'de Meryem Uzerli ile eş-Şara yan yana poz verdi, kıyafetler öne çıktı
00:12
Mekke Anlaşması yürürlüğe girdi
Mekke Anlaşması yürürlüğe girdi
00:10
Sahada ölümle biten pozisyon Kalecinin cezası belli oldu
Sahada ölümle biten pozisyon! Kalecinin cezası belli oldu
00:02
ABD’de tüm uçuşlar durduruldu
ABD'de tüm uçuşlar durduruldu
23:24
Sirenler susmuyor ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi
Sirenler susmuyor! ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi
22:24
Messi’den Kenan Yıldız’a özel hediye
Messi'den Kenan Yıldız'a özel hediye
22:08
İstanbul’u lodos vurdu İnsanlar, dalgaların içinde kayboldu
İstanbul'u lodos vurdu! İnsanlar, dalgaların içinde kayboldu
20:52
Gönüllü fon iadesi: Türkiye Sigorta’dan 1 milyar 599 milyon 887 bin 908 TL
Gönüllü fon iadesi: Türkiye Sigorta'dan 1 milyar 599 milyon 887 bin 908 TL
20:42
BAE’de öldürülen Rus yatırımcı Novak ve eşine villada işkence iddiası
BAE'de öldürülen Rus yatırımcı Novak ve eşine villada işkence iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 05:21:23. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul Güngören'de lodosun devirdiği ağaç nedeniyle sokak trafiğe kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android