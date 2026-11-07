Muhammet Mağ'ın hattızar sergisi Üsküdar'da 48 eserle sanatseverlere açıldı - Son Dakika
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Muhammet Mağ'ın hattızar sergisi Üsküdar'da 48 eserle sanatseverlere açıldı

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Muhammet Mağ\'ın hattızar sergisi Üsküdar\'da 48 eserle sanatseverlere açıldı
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Sanatçı Muhammet Mağ'ın 48 eserlik hattızar sergisi, Üsküdar'daki UYA Sanat Galerisi'nin ilk sergisi olarak açıldı. Geleneksel hat sanatını letrizm ve hurufiyetle buluşturan eserler, bir ay boyunca ziyaret edilebilecek.

Sanatçı Muhammet Mağ'ın geleneksel hat sanatını çağdaş sanat yaklaşımlarıyla yorumladığı 48 eserden oluşan "hattızar" sergisi, Üsküdar'da açılan UYA Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

UYA Sanat Galerisi'nin ilk sergisi olma özelliği taşıyan "hattızar", geleneksel hat sanatının biçimsel özelliklerini Batı sanatında ortaya çıkan letrizm (harfçilik) akımıyla bir araya getiriyor.

Sergide daire, kare ve dikdörtgen tuvallerin yanı sıra küp formlar üzerinde hazırlanan eserler yer alıyor. Hat sanatının farklı yazı çeşitlerini kullanan Mağ, çalışmalarında kutsal metinlerden aldığı ifadeleri çağdaş biçimlerle yorumluyor.

"Hat sanatının yatay, dikey, dairesel, karesel şekillerden oluşan bir matematiği vardır"

Sanatçı Muhammet Mağ, AA muhabirine, serginin çıkış noktasında geleneksel sanat anlayışını yeni bir anlatım diliyle buluşturma düşüncesinin bulunduğunu söyledi.

Serginin adında yer alan zar kavramının hareketle gelenekteki biçimlerin ötesine geçerek yeni bir ifade arayışına yöneldiğini belirten Mağ, değişen dünyada zihinlerin ve beğenilerin de dönüşüm geçirdiğini, başka toplumları etkilemenin yolunun onlara öykünmekten değil, sahip olunan değerleri koruyarak ortak ve özgün bir anlatım dili geliştirmekten geçtiğini ifade etti.

Mağ, eserlerde kullanılan farklı geometrik formların hat sanatının kendi matematiksel yapısından beslendiğini dile getirerek, "Bu sergide 48 eserlik bir koleksiyonla letrizmle hurufiyetin bir arada sentezlendiği, şekillerde ve biçimlerde inanç sistemimize ters düşmeyen, o saygınlığı da muhafaza ederek hem yeni nesile hem dünya insanlığına var olan bu çizgisel argümanları tanıtmak, duyurmak, görünür kılmak istedim." dedi.

Klasik hat eğitiminin yanı sıra akademik eğitim de aldığını aktaran Muhammet Mağ, harfleri farklı biçimlere dönüştürerek geleneksel sanatın ifade olanaklarını genişletmeye çalıştığını ifade etti.

Mağ, eserlerinde daire, küp, kare ve dikdörtgen tuvaller kullandığını aktararak, şunları kaydetti:

"Hat sanatının da yatay, dikey, dairesel, karesel şekillerden oluşan bir matematiği vardır. Ben orada harfi şekle dönüştürdüm aslında. Aldığım eğitimi, daire tuvaller, küp tuvaller, kare ve dikdörtgen tuvaller şeklinde kullandım. Onların üzerine de hat sanatının farklı yazı çeşitleriyle, insanın duygusuna ve ihtiyacı olan terapi cümleleri kutsal kitaptan alarak daha çağdaş formlarla anlattım."

"Geçmişe bağlı ama bağımlı olmayan bir felsefeyle sergi açmaya çalıştık"

UYA Sanat Galerisi Kurucusu Ali Aksakal ise galeriyi kurarken yalnızca bir sergi mekanı oluşturmayı değil, geleneksel hat sanatını farklı yaşam alanlarına taşımayı amaçladıklarını söyledi.

Hat sanatının daha çok geleneksel kağıtlar üzerinde icra edildiğine işaret eden Aksakal, tuval üzerine yapılan çalışmalarla sanatın farklı kesimlere ulaşmasını hedeflediklerini belirtti.

Aksakal, sergide ayet ve hadislerin yanı sıra güzel sözlerin de kullanıldığına dikkati çekerek, eserlerde farklı doku ve tekniklerin uygulandığını anlattı.

Çalışmalarda üç boyutlu tasarımlara da yer verildiğini aktaran Aksakal, şu bilgileri verdi:

"Bizim amacımız, sadece bir sanat galerisi kurmak değildi. Mabette sıkışmış olan ya da mabette kalmış olan hat sanatını yaşam alanına aktarmaktı. Batı'daki letrizmle bizim Anadolu medeniyetimizdeki hurufiyeti birleştirdik. Herkese hitap etmesini, herkesin bu işten bir duygu almasını istedik. Geçmişe bağlı ama bağımlı olmayan bir felsefeyle sergi açmaya çalıştık. Çünkü geçmişin izleri olsun ama gündemimizden de bir şeyler olsun istiyoruz."

Sergideki eserler arasında 1,5 metre çapındaki Tekasür Suresi'nin işlendiği çalışmanın öne çıktığını belirten Aksakal, eserin hazırlanmasının yaklaşık 47 ila 50 gün sürdüğünü anlattı.

Aksakal, serginin bir ay boyunca ziyaret edilebileceğini, ilerleyen dönemde galeride klasik hat sanatının yanı sıra çağdaş resim ve harf üzerine farklı sanatçıların çalışmalarına da yer vermeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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