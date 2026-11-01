Hentbol Kadınlar Süper Ligi\'nde Üsküdar Belediye Spor, Manisa\'yı 28-27 mağlup etti

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde Üsküdar Belediye Spor, Manisa'yı 28-27 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 8. haftasında Üsküdar Belediye Spor Kulübü, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 28-27 mağlup etti. İlk yarısını 19-14 önde tamamladığı Manisa Çok Amaçlı Spor Salonu'ndaki çekişmeli maçtan galip ayrıldı.
Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 8. haftasında Üsküdar Belediye Spor Kulübü, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 28-27 mağlup etti.
Manisa Çok Amaçlı Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını Üsküdar Belediye Spor Kulübü, 19-14 önde tamamladı.
Çekişmeli geçen ikinci yarının ardından Üsküdar Belediye Spor Kulübü???????, sahadan 28-27 galip ayrıldı.
Kaynak: AA
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