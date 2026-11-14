İstanbul'da lodosta sahile vuran dalga fotoğraf çeken 3 kişiyi ıslattı - Son Dakika
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İstanbul'da lodosta sahile vuran dalga fotoğraf çeken 3 kişiyi ıslattı

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İstanbul\'da lodosta sahile vuran dalga fotoğraf çeken 3 kişiyi ıslattı
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İstanbul\'da lodosta sahile vuran dalga fotoğraf çeken 3 kişiyi ıslattı
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İstanbul'da etkili olan fırtına ve lodosun neden olduğu dev dalgalar, Kız Kulesi manzarasında fotoğraf çektiren 3 kişinin ıslanmasına yol açtı. Dalganın şiddetiyle yere düşen kişiler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ÜSKÜDAR'da Kız Kulesi manzarasında fotoğraf çektirmek isteyen 3 kişi, fırtına ve lodos sırasında sahilde oluşan dev dalgalar nedeniyle ıslandı. Dalganın şiddetiyle yere düşen kişiler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan fırtına ve lodos, denizde dev dalgaların oluşmasına neden oldu. Kız Kulesi manzarasında fotoğraf çektirmek isteyen 3 kişi, poz verdikleri sırada sahile vuran dev dalga nedeniyle ıslandı. Dalganın şiddetiyle yere düşen kişiler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
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