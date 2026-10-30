İmamoğlu, Üsküdarlıların Dedetaş\'ı Üsküdar Belediyesi makamında görmek istediğini söyledi

(İSTANBUL) - Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'a gönderdiği mesajında, "Bütün Üsküdarlı hemşehrilerim, seni evinde ayağında kelepçeli değil, işgal ettikleri Üsküdar Belediyesi'nin başkanlık makamında görmek istiyor" dedi.

Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu Aday Ofisi isimli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, ev hapsi şartıyla tahliye edilen görevinden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'a mesaj gönderdi. İmamoğlu, "Sevgili Sinem Dedetaş Başkanım, Mübarek Cuma günü, büyük bir inançla söylüyorum: Bütün Üsküdar'lı hemşehrilerim, seni evinde ayağında kelepçeli değil, işgal ettikleri Üsküdar Belediyesi'nin başkanlık makamında görmek istiyor. Geçmiş olsun" dedi.