CHP İstanbul İl Başkanı Yüksel, Dedetaş ziyaretinde tutuksuz yargılamayı savundu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, eski Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'a gerçekleştirdiği ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Hukukumuzun yeniden tutuksuz yargılama konusunu ciddiye alması gerekir. Çünkü daha sonra telafisi olmuyor" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanıp ardından ev hapsi şartıyla tahliye edilen eski Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ı Üsküdar'daki evinde ziyaret etti.

"Kendisini iyi gördüm, biz de çok mutlu olduk kendisiyle bir arada olmaktan"

Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yüksel, "Sinem Hanım'ı ziyaret ettik. Biliyorsunuz yakın bir zamanda cezaevinden tahliye oldu. Kendisini iyi gördüm, biz de çok mutlu olduk kendisiyle bir arada olmaktan. Dinlenmeye çalışıyor, kolay değil insanların ilk defa tecrübe ettiği bir şey olunca herhalde cezaevi süreci, onlar üzerinde ciddi tahribatlar oluşturabiliyor. Hukukumuzun yeniden bu tutuksuz yargılama konusunu ciddiye alması gerekir. Çünkü telafisi olmuyor daha sonra. Yani insanları içeri alıp, yatırıp, sonra belli bir süre sonra 'hadi çıkabilirsiniz' dediğinizde, bir de üstüne ciddi hukuki delilleriniz yoksa sonra da çıkıp onlara 'Kusura bakmayın, gidip hakkınızı arayabilirsiniz' dendiği zaman bu hem hukuka hem insanın üzerinde oluşturduğu tahribat açısından bize bu yüzyılda yakışmayan bir hukuki süreç olarak görülüyor" dedi.

Siyasilerin ve özellikle belediye başkanlarının tutuksuz yargılanmalarını her fırsatta dile getirdiklerini söyleyen Yüksel, "Biraz önce söylediğim gibi ciddi tahribatlara neden olmaması gerekir. Özellikle hukuk gibi insanın hayatını, özgürlüğünü, kendi doğasını koruyan bir mekanizmanın insan üzerinde bu tahribatları oluşturmaması gerekir. Ama mutluyuz, Sinem Hanım'la görüştük, sohbet ettik, hasret giderdik. Kendisini de iyi gördük. Bir an önce kendisi de hayata karışacaktır, kavuşacaktır diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.