Çamlıca Kulesi\'nin paratonerine yıldırım düşme anı cep telefonu kamerasına yansıdı

İSTANBUL'da etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle, Çamlıca Kulesi'nin üzerindeki paratonere yıldırım düştüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran gök gürültülü sağanak nedeniyle, Üsküdar'da bulunan 365 metre yüksekliğindeki Çamlıca Kulesi'nin üzerindeki paratonere yıldırım düştüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şimşeklerin gökyüzünü aydınlattığı görüldü.