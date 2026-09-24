Rabia Soytürk aşk defterini kapattı! İki kelimeyle duyurdu: Devam etmiyoruz

Oyuncu Rabia Soytürk ile mimar Samet Vuruşan'ın ilişkisi bir kez daha sona erdi. Daha önce ayrılıp yeniden bir araya gelen çiftin birlikteliğinin son durumunu Soytürk, katıldığı etkinlikte açıkladı.

İKİNCİ ŞANS DA UZUN SÜRMEDİ

Uzun süredir birlikte olan Soytürk ile Vuruşan, 2024 yılında evlilik kararı almış, sonraki dönemde ise ayrılık ve barışmalar yaşamıştı. Geçtiğimiz aylarda yeniden bir araya gelen çift, ilişkilerine bir şans daha vermişti.

"DEVAM ETMİYORUZ"

Musiki Eğitim Vakfı'nın düzenlediği “Didede Hayalin” dinletisine katılan Rabia Soytürk'e Samet Vuruşan ile ilişkisinin devam edip etmediği soruldu.

Soytürk, özel hayatına ilişkin soruya “Devam etmiyoruz” yanıtını vererek ayrılığı doğruladı. Ayrılığın nedenine ilişkin ise ayrıntı paylaşmadı.

KÖPEĞİ DUDAĞINI ISIRDI

Soytürk aynı etkinlikte geçtiğimiz günlerde yaşadığı talihsiz olayı da anlattı. Köpeğinin kendisini bir anda dudağından ısırdığını belirten oyuncu, çenesinde de sorun oluştuğunu ve dikiş atıldığını söyledi. Soytürk, yaşananları “ucuz atlattığını” ifade etti.